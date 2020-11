Steam Playtest permettra aux développeurs d’exécuter des tests bêta sans utiliser de clés

Valve vient d’annoncer Steam Playtest, un nouvel outil intégré à Steam qui permet aux développeurs de jeux d’inviter les joueurs à tester leurs jeux, sans avoir besoin de générer, gérer et distribuer des clés bêta. En utilisant Playtest, les développeurs pourront ajouter des inscriptions aux pages de magasin de leurs jeux et activer une période de test en cliquant sur un bouton directement dans Steam.

La plupart des jeux passent par différentes étapes de test avant la sortie – certains sont gérés par des équipes internes d’assurance qualité, d’autres passent par des phases bêta ouvertes ou fermées, et d’autres encore effectuent le développement via Early Access. Inviter des joueurs du public peut souvent générer des données et résoudre les bogues restants beaucoup plus rapidement qu’une petite équipe interne de questions-réponses, et les tests de jeu sont donc souvent un outil important pour les développeurs.

Sur Steam, cependant, cela signifie traditionnellement de passer par le processus de génération de clés bêta et de gérer un système de distribution aux joueurs qui souhaitent essayer le jeu tôt. Cela peut signifier une quantité de travail importante pour le studio, et Steam Playtest est conçu pour réduire ce chiffre.

« Steam Playtest est une nouvelle fonctionnalité intégrée directement à Steam, vous permettant d’inviter des joueurs à tester votre jeu sans avoir à gérer des clés ou des listes de diffusion externes », explique Valve dans le post présentant les nouveaux outils. Après avoir activé les inscriptions, les développeurs peuvent définir un certain nombre de participants, puis leur accorder l’accès via Steamworks, en ajoutant davantage de joueurs en fonction des besoins.

Les tests de jeu Steam utilisent un appID distinct du jeu lui-même, ce qui est similaire à la façon dont Steam gère les démos. Les joueurs qui participent au Playtest n’ajoutent pas de copie du jeu à leurs bibliothèques, et la fonctionnalité ne sera pas en concurrence avec les numéros de liste de souhaits Steam pour le jeu lui-même. Les joueurs qui participent aux playtests ne pourront pas rédiger de critiques pour le jeu principal.

Playtest ne remplacera aucune fonctionnalité existante sur Steam, comme Early Access – en fait, les développeurs auront la possibilité d’exécuter des Playtests en conjonction avec Early Access. Valve affirme que les outils ne prennent pas en charge le commerce ou la monétisation supplémentaire – ils sont simplement là pour faciliter la gestion des tests publics par les développeurs, ce qui est excellent.

Steam Playtest est lui-même encore en version bêta, et si vous êtes un développeur intéressé à participer, vous pouvez vous inscrire en utilisant le formulaire de contact de Valve. Il y a plus d’informations disponibles dans la documentation complète ici, et si vous souhaitez découvrir certains des meilleurs jeux Steam gratuits, suivez simplement ce lien.

