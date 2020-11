Steam beta prend désormais en charge le contrôleur PlayStation 5 DualSense

Axess Industries Rehausse palette galvanisée à charge lourde Haut. utile 800 mm Dim. Lxlxh...

Idéal pour le stockage et le transport de charges lourdes.Repliable et démontable, prend peu de place lorsque non utilisé.Charge 2000 kg. Convertisseur pour palette dimensions (Lxl) : 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm. Existe en 4 hauteurs : 800, 1000, 1200 et 1600 mm. Ger...