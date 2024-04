Steam : 3 Jeux gratuits signés Bandai Namco à découvrir en urgence

Bandai Namco illumine le printemps avec 3 jeux gratuits sur Steam.

Dans un geste de générosité qui a surpris et ravi la communauté des joueurs, Bandai Namco a lancé trois nouveaux jeux sur Steam, entièrement gratuits. Cette initiative, issue d’un projet de formation pour les nouvelles recrues de l’entreprise, ne se contente pas de promouvoir l’apprentissage au sein de Bandai Namco mais offre également aux joueurs une occasion unique d’explorer de nouvelles expériences ludiques sans frais. Découvrons ensemble les détails de cette opération séduisante et les jeux qu’elle implique.

Lire aussi :

Un Cadeau de Printemps de Bandai Namco

La récente annonce de Bandai Namco a été accueillie avec enthousiasme par la communauté gaming. Trois jeux développés par Gyaar Studio, une émanation « indie » de Bandai Namco, ont été mis à disposition gratuitement sur Steam. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du « projet de formation des nouveaux employés 2023 », visant à donner aux nouvelles recrues une plateforme pour affiner leurs compétences de développement et tester leurs créations avec le grand public.

NOTTOLOT : Le Piratage Robotique à l’Honneur

Le premier jeu, NOTTOLOT, propose une aventure palpitante où le joueur doit pirater et contrôler des robots pour s’échapper d’une usine mortelle. Avec un gameplay centré sur la discrétion et l’utilisation stratégique des capacités ennemies, NOTTOLOT offre une expérience d’action et de piratage immersive en trois étapes distinctes vers la victoire.

DORONKO WANKO : Une Aventure Canine Malicieusement Mignonne

DORONKO WANKO, quant à lui, prend une direction radicalement différente en mettant les joueurs dans la peau d’un adorable poméranien déterminé à salir la maison de son maître. Ce jeu séduit par son concept simple mais original, où le but est de maximiser le désordre tout en découvrant des secrets cachés pour accéder à la mystérieuse « salle des bonnes odeurs ».

BOOMEROAD : Une Aventure Aérienne Innovante

Enfin, BOOMEROAD transporte les joueurs dans une aventure action-aventure unique où le déplacement se fait via des rails générés par un boomerang lancé par le joueur. Ce concept innovant, combiné à l’exploration de ruines anciennes flottant dans le ciel, promet une expérience de jeu enrichissante et visuellement impressionnante.

La Formation Par le Jeu

L’initiative de Bandai Namco souligne l’importance de la formation pratique pour les nouveaux talents de l’industrie du jeu vidéo. En offrant ces jeux gratuitement, l’entreprise ne se contente pas d’enrichir sa communauté mais permet également à ses jeunes développeurs de s’essayer à la création de jeux, leur fournissant un retour direct et précieux de la part des joueurs.

Une Réception Positive

Les retours des joueurs sur Steam témoignent déjà du succès de cette initiative, avec des commentaires très positifs pour les trois jeux. Cette réception enthousiaste confirme l’intérêt des joueurs pour des expériences de jeu nouvelles et diversifiées, et souligne l’efficacité de la stratégie de Bandai Namco pour encourager l’innovation au sein de son équipe.

Cet article explore la généreuse initiative de Bandai Namco qui offre trois jeux vidéo entièrement gratuits sur Steam, développés par les nouvelles recrues de Gyaar Studio. À travers NOTTOLOT, DORONKO WANKO, et BOOMEROAD, les joueurs ont l’opportunité de découvrir des concepts originaux et de participer à l’évolution de nouveaux talents dans l’industrie du jeu vidéo. L’opération met en lumière l’engagement de Bandai Namco dans la formation de ses employés et dans l’enrichissement de l’expérience de jeu pour sa communauté.