Statut protégé pour le village de la «  centrale électrique du nord d’origine  » qui a été construit pendant la révolution industrielle

De nombreuses dynasties aristocratiques du XVIIIe siècle ont rapidement investi et tiré profit de la révolution industrielle. Mais peu d’entre eux pouvaient surpasser l’enthousiasme de la famille Fitzwilliam pour la construction de l’infrastructure de l’ère moderne – d’une usine sidérurgique à leur propre gare privée – à leur porte. Une série de bâtiments et de sites qui témoignent des efforts des Earls Fitzwilliam pour transformer le village d’Elsecar dans le Yorkshire du Sud en leur propre «Northern Powerhouse» d’origine ont obtenu un statut de protection nouveau ou amélioré après que la recherche a établi l’importance de la communauté en tant que centre de innovation au cours des années 1700 et 1800. Contrairement à d’autres nobles qui préféraient investir dans l’industrie lourde loin de leurs sièges de campagne, les Fitzwilliams ont construit leur infrastructure à moins de deux miles de la splendeur de leur maison ancestrale de Wentworth Woodhouse, en voyant le complexe de mines de charbon, de forges et des ateliers associés comme symbole de leur puissance et de leurs ambitions de modernisation. Le Elsecar Ironworks a fourni un revêtement en fer pour le navire de guerre HMS Warrior (Photo: Historic England) Les listes, mises en place sur les conseils du chien de garde du patrimoine historique de l’Angleterre, comprennent une nouvelle classification d’Elsecar Ironworks, construit en 1795 par le 4e comte pionnier, comme un monument inscrit. Les fours à vapeur sur le site ont finalement produit le placage de fer qui a été utilisé pour armer le HMS Warrior, le premier navire de guerre à toute épreuve de la Royal Navy. Village modèle Le 4e comte, William Fitzwilliam, qui était aussi un partisan de l’abolition de la traite des esclaves, a donné le ton à ses successeurs à un autre niveau en s’intéressant au bien-être de ses ouvriers. Elsecar était équipé non seulement de certaines des technologies les plus avancées de l’époque, mais également de logements de haute qualité, d’une école et d’une église. Le village modèle qui en résulte est antérieur à des exemples plus célèbres tels que Saltaire, près de Bradford. Une voiture transportant le roi George V lors d’une visite royale à Elsecar en 1912 (Photo: Archives de Barnsley) Avec un complexe industriel florissant au coin de la rue, il semblerait que le 6e comte n’ait pas pu résister à l’ajout d’une fonction supplémentaire, légèrement moins philanthropique, à Elsecar en la forme d’une gare privée. La gare, qui a ouvert ses portes en 1870, était utilisée pour transporter les invités et les visiteurs de la famille lors de fréquentes sorties aux courses de Doncaster dans le train personnel du comte. CommunityDebbie Mays, responsable de la cotation chez Historic England, a déclaré: «Ce qui est remarquable à propos d’Elsecar, c’est qu’une grande partie de son riche patrimoine industriel survit aujourd’hui. Non seulement nous pouvons voir de nombreux vestiges de ses houillères et de ses usines sidérurgiques, mais aussi la communauté qui a été construite autour d’elle – les écoles, les maisons des ouvriers et l’église. Ces nouvelles listes aideront à la fois à rehausser le profil de l’importance d’Elsecar et à protéger son riche patrimoine pour les générations futures. » Les 16 nouvelles listes, dont neuf entièrement nouvelles, se trouvent dans la zone d’action Elsecar Heritage, un projet de trois ans avec les musées Barnsley pour rechercher l’histoire du village et encourager les visiteurs et les investissements.

