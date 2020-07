Statut de renouvellement de FOX et date de sortie potentielle – .

Tag ultime / FOX / Znak & Co.

La saison 1 d’Ultimate Tag vient peut-être de sortir sur FOX, mais les fans se demandent déjà si et quand le jeu télévisé au rythme rapide reviendra pour la saison 2.

Lorsque Ultimate Tag a été créé pour la première fois, il y avait quelque chose qui a attiré les téléspectateurs. Je ne sais pas si c’était la nature trépidante de l’émission ou si c’était quelque chose que nous avions tous imaginé en tant qu’enfants.

Ultimate Tag saison 2: statut de renouvellement

Au moment de la rédaction de cet article, Ultimate Tag n’a pas été renouvelé pour une deuxième saison, ni officiellement annulé par FOX.

Pour être honnête, nous sommes 50/50 quant à savoir si Ultimate Tag reviendra pour un deuxième tour ou si le temps est écoulé pour le jeu télévisé.

D’une part, la première saison d’Ultimate Tag a obtenu en moyenne une cote de 0,55 et 1,88 million de téléspectateurs, qui sont toujours des scores respectables pour tout nouveau jeu télévisé. De plus, la série semble avoir un public très passionné sur les médias sociaux, ce qui indique qu’il existe un potentiel pour une autre saison.

Bruh, Ultimate Tag est tellement LIT. – Ayana (@uhh_yana) 26 juillet 2020

Cependant, les cotes d’écoute et le nombre de téléspectateurs pour la saison 1 ont considérablement chuté depuis le premier épisode en mai – qui a obtenu une note de 1,3 et 5,33 millions de téléspectateurs. L’intérêt pour la série diminue sensiblement et malheureusement, ces chiffres sont souvent le facteur décisif dans la vie ou la mort d’une série.

Personnellement, je pouvais voir FOX renouveler l’émission pour une deuxième saison, mais déplacer la diffusion vers un créneau horaire moindre dans la programmation. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de l’avenir d’Ultimate Tag dès que de nouvelles informations seront officiellement annoncées.

Quand est la première de S2?

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie officielle pour la saison 2, nous nous attendons à ce qu’une deuxième tranche soit diffusée au printemps 2021.

Ce n’est pas le type de spectacle qui nécessite des mois et des mois de post-production et il ne nécessite pas non plus trop de mise en place en termes de tournage. Cependant, les problèmes de la saison 2 seront principalement liés à la santé et à la sécurité concernant la pandémie mondiale de coronavirus.

Les concurrents de la série doivent être covid-négatifs et le parcours lui-même aurait besoin d’être désinfecté après chaque exécution du parcours. Bien que, comme nous l’avons vu lors d’événements sportifs en cours tels que l’UFC, l’assainissement continu entre les compétitions est assez facile à faire.

@YesseniaCossio Je suis tellement excité pour la finale de la saison @UltimateTagFOX demain soir. Je suis fan de cette émission depuis le premier épisode. Vous et le reste des tagueurs faites toujours de mon mercredi soir une sensation spéciale. Gros câlin à toi #Dynamite. #UltimateTag – Michael Bombardier (@ 275Abbott) 29 juillet 2020

Le seul autre que j’ai pu voir, en ce qui concerne la production de la saison 2, serait le manque de foule. Ultimate Tag est en effet un sport pour les spectateurs et cette énergie d’une foule qui regarde est une partie importante de ce jeu télévisé en particulier. Ainsi, j’ai pu voir Ultimate Tag la saison 2 être reportée jusqu’à ce qu’une vraie foule puisse à nouveau être autorisée à accéder à la zone en toute sécurité.

