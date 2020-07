Statut de renouvellement, date de sortie potentielle et scénario – .

Le complot contre l’Amérique se termine sur Sky Atlantic le 28 juillet, mais les fans se demandent déjà si la série reviendra pour la saison 2.

Le complot contre l’Amérique est arrivé sur nos écrans à un moment fascinant et crucial pour la politique, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier.

La série imagine ce qui aurait pu se passer si le résultat de l’élection américaine de 1940 avait suivi le chemin de Charles Lindbergh, qui s’est fermement opposé à l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Aux États-Unis, The Plot Against America est arrivé sur HBO en mars et la série a emboîté le pas, arrivant sur Sky Atlantic au Royaume-Uni le 14 juillet.

Maintenant, cependant, la série touche à sa fin, laissant sans aucun doute de nombreux fans de la série se demander si The Plot Against America reviendra pour la saison 2.

Le complot contre l’Amérique sur Sky Atlantic

The Plot Against America est arrivé sur Sky Atlantic le 14 juillet ici au Royaume-Uni, plusieurs mois après le début de la série sur HBO aux États-Unis.

La série, qui se déroule pendant les premières années de la Seconde Guerre mondiale, explore ce qui aurait pu se passer si Franklin D.Roosevelt avait perdu les élections américaines de 1940 au profit de Charles Lindbergh, un héros de l’aviation de droite, impassible contre l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir remporté les élections, la vie de ceux qui vivent aux États-Unis, en particulier les juifs, qui sont persécutés et maltraités comme ils l’étaient dans l’Allemagne nazie dans les années 1930 et 1940, change la vie de ceux qui vivent aux États-Unis.

Après six épisodes, The Plot Against America se termine sur Sky Atlantic le 28 juillet.

État du renouvellement de la saison 2 de The Plot Against America

Le complot contre l’Amérique n’a pas encore été renouvelé.

Et en raison du matériel source de The Plot Against America, le roman 2004 de Philip Roth du même nom, il est peu probable qu’il y ait une deuxième saison de la série.

C’est parce que le roman The Plot Against America est un livre singulier plutôt qu’une série, donc une fois la saison 1 terminée, il n’y a plus de matériel source à sortir.

Cependant, les fans de la série espèrent toujours plus et avec la fin partiellement ambiguë de la saison 1, beaucoup ont fait valoir qu’une deuxième saison pourrait bien fonctionner.

Habituellement, dans le monde de la télévision américaine, il faut environ un an pour qu’une nouvelle saison sorte, donc si elle était renouvelée, nous pourrions nous attendre à la saison 2 de The Plot Against America vers mars 2021 aux États-Unis, avec son arrivée au Royaume-Uni. un peu plus tard.

Bien que, compte tenu des retards causés par la pandémie de Covid-19 en cours, il est probable que toute deuxième saison potentielle arriverait plus tard que prévu.

En termes d’intrigue, une deuxième saison aurait une toile complètement vierge car il n’y a plus de matériel source à partir duquel travailler.

Les plus gros points d’interrogation qui pèsent sur la fin de la saison 1 sont ce qui est arrivé à Charles Lindbergh après la disparition de son avion et que s’est-il passé lors de l’élection spéciale après sa disparition?

Ces deux éléments pourraient donner lieu à des intrigues fascinantes, la seule question est de savoir si les scénaristes de l’émission sont prêts à y répondre ou s’ils nous laisseront simplement en suspens sans réponse.

Quoi qu’il en soit, The Plot Against America se termine sur Sky Atlantic le 28 juillet 2020 avec la série complète disponible à la demande et via l’application Now TV.

