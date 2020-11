State of Origin News, Peter Sterling fait allusion à un possible retour d’entraîneur de la LNR pour Brad Fittler

La légende de la ligue de rugby, Peter Sterling, pense que l’entraîneur de la NSW, Brad Fittler, pourrait être sur le point de revenir à un rôle d’entraîneur dans la LNR après son succès dans la révolution des Blues.

Fittler lorgne sur une Origin emblématique à trois tours avant le décideur de la série de mercredi au Suncorp Stadium après avoir pris les rênes de Laurie Daley avant 2018.

Il est sous contrat avec le NSWRL pour rester dans le rôle d’entraîneur pour une autre série l’année prochaine, mais même s’il dirige l’équipe vers une troisième victoire consécutive en série mercredi, il ne pourra pas rester au-delà de 2021, selon son collègue de Wide World of Sports. Sterling.

Ce furent trois années remarquables à la barre pour le joueur de 48 ans qui a marqué son règne sur NSW avec un changement de philosophie bien attendu.

Une position intransigeante sur la priorisation de la forme par rapport à la titularisation a vu les Blues se sortir de la stupeur de la dynastie du Queensland et renverser la situation sur les rivaux interétatiques.

Sterling a déclaré que l’ascension de Fittler l’avait parfaitement préparé à un retour potentiel à un rôle d’entraîneur dans la LNR.

Brad Fittler et Boyd Cordner partagent une étreinte. (Getty) (Getty)

Fittler avait auparavant un passage en tant qu’entraîneur-chef des Roosters entre 2007 et 2009, le mettant sous un examen minutieux dans les années qui ont immédiatement suivi sa retraite dans la LNR.

Sterling a dit qu’il y avait des affaires en suspens.

« Je sais qu’il aime le côté médiatique des choses, il est autour des joueurs et il aime certainement Origin, je me demande si cela a aiguisé l’appétit pour un poste d’entraîneur dans la LNR », a déclaré Sterling à Wide World of Sports ‘ Le plan directeur.

«Je pense qu’au fond, il y a quelque chose là-bas. Avec ce court passage avec les coqs, il a eu un goût pour ça et je ne pense pas qu’il l’a complètement rangé.

« Cela pourrait prendre un certain temps sur la piste. Il serait intéressant de voir s’il pouvait prendre la façon dont il a été entraîneur pendant trois matchs en une saison entière en sachant ce qu’il sait maintenant mais aussi par le passé.

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit complètement hors de propos. »

L’entraîneur des NSW Blues, Brad Fittler, célèbre des titres Origin consécutifs (Getty)

Sterling a félicité Fittler pour son attitude dans et autour des joueurs de la NSW, annonçant l’entraîneur comme l’un des facteurs déterminants du succès de sa cohorte.

« Ils l’aiment, vous pouvez juste sentir qu’ils savent qu’il sait ce qu’ils traversent », a déclaré Sterling. « Ayant été là-bas lui-même, la réputation qu’il a dans notre jeu est sans égal.

« Je ne suis pas surpris par le succès qu’il a parce qu’il fera quelque chose de différent. Il prend de grandes décisions. Abandonnant David Klemmer, il se lance dans cette série sans Blake Ferguson, sans Paul Vaughan.

«La forme, sous son encadrement au niveau Origin, est plus importante que jamais. La titularisation entre en jeu, mais si vous êtes en bonne forme, vous aurez votre chance.

« Les joueurs apprécient le fait que son approche soit un peu différente, ils sont prêts à l’essayer. Mais sa philosophie de base pour les joueurs est ‘allez simplement jouer’. ‘Je vous ai choisi pour ce que je vous vois faire chaque fois semaine. Prends ça et va jouer.

« Les joueurs aiment ce type de liberté et ce type d’approche de leur football. »

NSW et Queensland s’affronteront pour le titre d’État d’origine 2020 mercredi soir au Suncorp Stadium.