State of Origin News, les éloges de JT pour la renaissance des Maroons de DCE

La légende du Queensland, Johnathan Thurston, a épinglé la victoire de retour des Maroons dans le match d’ouverture de l’État d’origine grâce aux efforts du skipper Daly Cherry-Evans.

Les Blues ont été stupéfaits par l’un des meilleurs retours d’Origine de l’ère moderne alors que le Queensland a transformé un déficit de 10 points à la mi-temps en une victoire de 18-14 au coup de sifflet final.

C’était en grande partie grâce à un jeu de coups de pied calculé de Cherry-Evans et de son partenaire à moitié Cameron Munster.

Mais c’est aussi la volonté du skipper de courir le ballon qui a donné l’exemple.

« C’était un départ un peu erratique de la part des Maroons. Ils ont eu le ballon très tôt mais n’ont pas pu compiler la pression. Ensuite, ils ont été frustrés de ne pas pouvoir marquer de points », a déclaré Thurston à Roast and Toast de Wide World of Sports. .

Mais tout ce qui a été dit à la mi-temps a certainement inversé la tendance. Au premier plan, il y avait le capitaine DCE avec son jeu de coups de pied, avec Cam Munster. Ils contrôlaient certainement le jeu à cet égard.

« Le jeu de course de DCE était également exceptionnel. Il a fourni beaucoup d’opportunités sur le côté droit, en particulier contre Dane Gagai. Donc, c’était un excellent coup de capitaine de DCE et certainement quelque chose sur lequel l’équipe pouvait s’appuyer. »

Ayant redécouvert sa place parmi son homme d’État après être devenu en quelque sorte un paria ces dernières années en raison d’un accord renié avec les Titans, la résurrection des Maroons de Cherry-Evans continuera à contribuer à restaurer son image aux yeux des Queenslanders.

« Cela a probablement été un peu une histoire de rédemption pour lui, étant donné que son backflip sur les Titans n’a pas été bien accueilli par les gens au nord de la frontière », a déclaré Thurston.

« Mais la façon dont il est sorti et capitaine l’année dernière et le début de cette série, je pense que s’il peut gagner la série Origin cette année, cela aura l’air très bien sur son CV et pour ce qu’il a pu faire aussi bien. le côté. »