State of Origin News, la Queensland Rugby League ouvre la porte à Wayne Bennett pour 2021

Les Maroons du Queensland ont ouvert la porte à une possible 2021 sous l’entraîneur Wayne Bennett.

Bennett a été engagé en tant que remplaçant tardif de Kevin Walters, qui a décroché le rôle d’entraîneur-chef des Broncos, dans le but d’être un intermédiaire temporaire pour les Maroons.

Son succès dans Origin I a cependant déjà mis les langues à flot.

Le Sydney Morning Herald rapporte maintenant que le président de la Queensland Rugby League, Bruce Hatcher, a laissé la porte ouverte à Bennett pour qu’il reste en charge des Maroons l’année prochaine.

Wayne Bennett (Getty)

« Oui. Un sujet serait sa disponibilité et celle de n’importe qui d’autre », a déclaré Hatcher au Sydney Morning Herald.

« Le bonus est que nous avons trois personnes calmes et expérimentées [including Bennett’s assistants Mal Meninga and Neil Henry] tous avec une grande capacité à part entière. Ils se sont tous gélifiés ensemble et ont fait un excellent travail.

« Nous avions convenu en tant que conseil d’administration de passer à un processus complet pour une nomination de deux ou trois ans et nous continuerons de passer par là, mais ce sera une période intéressante pour la prochaine étape. Traversons ce pont quand nous allez-y. «

Bennett a vivement critiqué les entraîneurs d’Origin qui ne sont pas traditionnellement autorisés à entraîner simultanément dans la LNR.

L’entraîneur vétéran a encore un an sur son contrat avec les Rabbitohs de South Sydney.