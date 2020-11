State of Origin News, Freddy double les critiques de Jai Arrow sur Tedesco Ragdoll

L’entraîneur de la NSW, Brad Fittler, a doublé ses critiques à l’encontre de l’attaquant des Maroons Jai Arrow après avoir battu James Tedesco sous une commotion cérébrale lors de la victoire en série du Queensland dans l’État d’origine.

Arrow est devenu l’ennemi public numéro un de la Nouvelle-Galles du Sud et a été critiqué par les médias et les fans lorsqu’il a poussé la tête de Tedesco dans le sol et a attrapé son maillot de manière agressive alors que l’arrière latéral des Blues était allongé sur le gazon après avoir cogné à la suite d’une grave collision avec le genou de Josh Papalii.

Tedesco essayait de donner un coup de pied à la 20e minute, quand il a glissé alors que Papalii arrivait avec Arrow pour faire un tacle, ce qui a permis au genou du grand homme des Raiders d’entrer en contact avec la tête de la star de la NSW.

Arrow a été condamné à une amende pour le drame par la magistrature de la LNR jeudi matin, faisant l’objet d’une accusation de conduite contraire de première année et d’une pénalité de 550 $ avec un plaidoyer précoce – mais en reprenant aujourd’hui la question, Fittler pensait que la punition n’était pas suffisante.

« Cela avait l’air moche », a déclaré Fittler.

Fittler a doublé sa critique de Jai Arrow pour son ragdoll sur James Tedesco. (Getty) (Getty)

« Je ne l’ai vraiment vu que hier soir (après le match). Jai doit vivre avec ce qu’il a fait. Ce n’était pas cool, c’était exagéré et je ne pense pas que la ligue l’a bien géré.

«Je ne pense pas qu’une amende de 550 $ soit une chose appropriée – je ne sais pas quelle est la chose appropriée, je pense juste que quelque chose de plus aurait pu être fait.

« C’est le travail de quelqu’un d’autre (de décider de la punition). Mais c’était la première chose dont deux personnes m’ont parlé ce matin, donc cela a évidemment eu un impact sur les téléspectateurs.

« Je ne veux pas me battre avec le super entraîneur. C’est ce que c’est, c’est mon avis, Wayne a le sien.

Jai Arrow pousse la tête de James Tedesco dans le gazon (neuf)

« Vous pouvez voir la réalité des joueurs éliminés et certains joueurs éliminés encore et encore – je suis incroyablement conscient et conscient de ce qui se passe. »

Après le match, un Flèche contrit a déclaré aux médias qu’il ne savait pas que le skipper des Blues avait été gravement blessé au moment de ses actions controversées. Tedesco a eu du mal à se relever et a dû être escorté du terrain pour une HIA. Il n’est pas revenu au match, ce qui a été un coup dur pour NSW car ils ont perdu le décideur 20-14.

« J’étais excité et évidemment on m’a dit que certains commentaires avaient été faits à propos de Tedesco et je veux juste sortir et dire au début que j’ai été excité et que, honnêtement, personnellement, je ne suis pas un bouc comme ça », at-il dit. la Sydney Morning Herald.

« En fait, je ne savais pas qu’il était assommé. Si vous regardez réellement la séquence complète, vous me regardez revenir et lever la main.

Fittler réagit à l’incident de Tedesco

«Je vérifiais son bien-être parce que j’ai réalisé qu’il était assommé quand je l’ai en quelque sorte jeté à terre, ce dont je suis très désolé.

Les affirmations d’Arrow étaient étayées par des rediffusions, montrant clairement qu’il appelait un entraîneur une fois qu’il avait réalisé que Tedesco n’allait pas bien.

La réaction des deux entraîneurs Origin immédiatement après le match a fait en sorte que le débat autour de l’incident était un sujet brûlant à la suite de l’affrontement.

Fittler comprenait le genou accidentel de Papalii, mais dès le départ, il était moins sympathique à Arrow.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de sinistre dans [Papalii’s knee], c’était juste une de ces choses », a d’abord déclaré Fittler à temps plein

« Brad se moque de lui-même »: Bennett critique les critiques d’Arrow

« Jai? Beaucoup de manque de respect, mais je suis sûr qu’il a appris de ça. »

L’entraîneur des Maroons Wayne Bennett a critiqué Fittler à la question de la presse sur le point de vue de son entraîneur rival sur Arrow.

«Brad se moque de lui. D’accord? Dit Bennett. « Il n’y avait pas de manque de respect là-bas. Il suffit de le regarder à nouveau.

« C’était un instinct, mon pote. Jai Arrow n’est pas … ça arrive si vite. Il ne s’est pas rendu compte que Papalii l’avait frappé avec son genou dans sa tête, ou ce qui s’est passé là-bas.

«Dès qu’il a réalisé ce qu’il avait fait, il est resté là-bas, il n’a jamais bougé, il ne s’est pas enfui et a donné un high five ou quelque chose comme ça. Ça arrive si vite là-bas.