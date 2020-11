State of Origin News, Fittler parle du départ «  émotionnel  » des Blues de Boyd Cordner

IDMarket "Kit de départ panneau occultant RIO en bois composite gris H.60 x L.160 cm"

"Aménagez votre terrasse ou votre muret et protégez-vous des regards du voisinage ou tout simplement du vent ! Commencez par délimiter votre terrasse/mur avec ce panneau occultant (kit de départ) et prolongez la longueur d'occultation selon vos envies en ajoutant d'autres panneaux ! (Kit d'extension