State of Origin News, Cameron Munster riposte aux Blues pour «  manque de respect  »

La star du Queensland, Cameron Munster, a riposté aux critiques qui ont qualifié l’équipe actuelle des Maroons de pire en 40 ans.

Malgré une foule de stars blessées et un changement d’entraîneur à la onzième heure, le Queensland a réussi à étourdir NSW lors d’un retour 18-14 dans le premier match de la série à Adélaïde.

Menant une avance de 1-0 dans le blockbuster de Sydney le plus important de mercredi, les Maroons chercheront à conclure la série.

Mais malgré leur succès, des rapports au sud de la frontière ont affirmé que l’équipe de cette année était la pire de l’histoire d’Origin.

JT toasts les performances Origin de DCE: JT’s Roast and Toast

L’un des hommes responsables du succès du Game One, Munster en a assez entendu.

Avant le deuxième match, le cinq-huitième a critiqué les suggestions «irrespectueuses» et a tiré un tir d’avertissement contre les Bleus.

« C’est un peu un manque de respect de leur part », a déclaré Munster à propos du rapport.

Cameron Munster fait un buste. (Getty)

«Nous pouvons être beaucoup mieux.

« Comme vous pouvez le constater, il y a eu beaucoup de trucs frénétiques en première mi-temps.

« Notre bon ballon n’était pas aussi bon que nous le voulions.

« Nous devons être meilleurs que nous ne l’étions la semaine dernière car si ce n’est pas le cas, ce sera la même chose que l’an dernier. »

L’homme clé de Maroon pour une victoire dans la série Origin: Billy’s Breakdown

Munster a également averti qu’il en avait encore beaucoup dans le réservoir malgré que de nombreux joueurs de Blues aient révélé qu’ils se sentaient en lambeaux lors du premier match d’Origine d’après-saison.

« Je peux passer à un autre niveau et c’est juste moi qui me soutient », a-t-il déclaré.

« (Game One) a été le meilleur match de course à pied que j’ai eu ces six dernières semaines.

« Je prends plus confiance en mon genou et j’espère juste pouvoir faire quelque chose de similaire (au premier match) sinon mieux dans le deuxième match. »