State of Origin News, Boyd Cordner doit envisager la vie après le foot, Phil Gould

Le gourou de la LNR, Phil Gould, a exhorté Boyd Cordner à envisager la vie après le foot après son dernier revers de commotion cérébrale.

Le joueur de 28 ans s’est exclu du reste de la série Origin à la fin de la semaine dernière après sa chute à la suite de ce qui semblait être une collision inoffensive lors de l’ouverture de la série à Adélaïde.

C’était un incident qui a suscité un examen approfondi à la lumière de l’histoire de Cordner avec une commotion cérébrale, d’autant plus que le skipper a été autorisé à retourner sur le terrain après avoir passé une HIA (évaluation de blessure à la tête).

Le point d’inquiétude pour les professionnels de la santé découle de la facilité avec laquelle Cordner souffre d’une commotion cérébrale, non seulement avec son dernier coup à la tête, mais son dernier avec les Roosters à la fin de la saison de la LNR.

Boyd Cordner des Blues est assisté par un entraîneur après un coup à la tête (Getty)

Après une vie dans le jeu en tant que joueur et entraîneur, Gould, qui a dû retirer prématurément des joueurs qui ont subi le même sort que Cordner, a déclaré que le skipper avait de sérieuses questions à se poser.

« Eh bien, il y a évidemment un problème avec Boyd », a déclaré Gould à James Bracey pour Wide World of Sports ‘ Six tacles avec Gus Podcast.

« Il a reconnu que, les Coqs l’ont certainement reconnu dans la façon dont ils se sont occupés de lui cette année.

«Ce qui m’inquiète, c’est la facilité avec laquelle il se retrouve dans cet état de commotion et de devoir quitter le terrain pour une EIS, car pour être honnête, les deux dernières fois, j’ai senti que c’était plutôt inoffensif. une période de temps à cause de commotions cérébrales répétées, il constate qu’il n’en faut pas beaucoup maintenant pour lui donner ces symptômes et ces sentiments.

« Nous avons dû retirer des joueurs à cause de cela. Un joueur à qui j’ai pris ma retraite était très jeune. Il avait eu un certain nombre de commotions cérébrales répétées et c’est sa réaction indésirable à ces commotions qui nous a poussé à demander un avis médical et l’a finalement convaincu de le faire. se retirer.

Un Boyd Cordner instable est assisté par le formateur NSW. (Getty)

« Je pense que Boyd Cordner est au point où il ne fait aucun doute qu’il a besoin d’une intervention supplémentaire. Il est dans une position peu enviable mais au cas par cas, il est clair pour tout le monde de voir que, malheureusement, Boyd a un problème, et il va devoir le faire. gérer cela.

« Il a eu une merveilleuse carrière, une carrière absolument merveilleuse. Il y a une longue vie à vivre après la ligue de rugby. Et c’est ce qu’il doit prendre en compte alors qu’il se rétablit pendant cette petite période. Il est évident maintenant qu’il a besoin de protection.

« Il a eu une merveilleuse carrière, et si cette carrière est terminée, il peut certainement s’en éloigner la tête haute. »

Un partisan des valeurs de la vieille école qui ont donné à la ligue de rugby ses associations comme le jeu de l’homme dur, Gould a insisté sur le fait que le dialogue plus large autour de la commotion cérébrale était devenu « hystérique » mais a admis que la situation difficile de Cordner était grave.

« Je maintiens toujours que nous sommes trop sensibles à la question dans la grande majorité des cas », a-t-il déclaré. «Nous sommes trop prudents.

« Mais il est tout à fait évident qu’au cas par cas, vous obtenez des joueurs plus sensibles que d’autres. Une fois qu’ils commencent à avoir des événements répétés, cela nécessite une enquête plus approfondie.

« Si vous employez Boyd Cordner et que vous êtes un entraîneur qui le choisit pour jouer, et que vous le mettez là-bas dans vos 13 premiers chaque semaine. À quoi vous attendez-vous maintenant? Quelle est la probabilité que Boyd Cordner sorte semaine après semaine et une autre performance de 80 minutes comme il l’a fait dans le passé.

« Je dirais que la probabilité de cela est maintenant assez éloignée. Cela va toujours être dans votre esprit et cela sera toujours dans son esprit. Ce n’est pas seulement un problème de bien-être, c’est aussi un problème d’équipe. Combien de temps avant le le prochain arrive? «