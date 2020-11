State of Origin, Josh Addo-Carr s’ouvre sur l’état d’origine d’après-saison

Le speedster du Blues Josh Addo-Carr dit que jouer la série State of Origin après une longue saison affectée par COVID est « comme jouer quatre grandes finales » alors que les administrateurs de la ligue se demandent si la pièce maîtresse annuelle doit revenir à son créneau de mi-saison.

Addo-Carr a reculé pour l’ouverture d’Origin à peine 10 jours après avoir participé à la grande victoire finale de Melbourne sur Penrith.

Les deux clubs ont vu leurs cohortes Origin étendues à leurs limites, jouant à la fin du mois de novembre dans le cadre d’une saison sans adieu.

Addo-Carr a révélé que lui et ses camarades de la grande finale commençaient à ressentir le pincement.

Josh Addo-Carr joue pour le blues dans Origin I. (Getty) (Getty)

« Il a eu ses défis, mais nous devons simplement y faire face et y faire face », a déclaré Addo-Carr.

« Comme tout le monde le sait, Origin est un jeu mental. C’est comme disputer quatre grandes finales.

« Moi-même, Dale [Finucane], [Ryan] Papenhuyzen, les Panthers boys – c’est comme jouer trois extra grandes finales.

« C’est extrêmement difficile. »

Fittler réagit au coup de tête de Cordner

Le président de la commission ARL, Peter V’landys, a lancé l’idée de garder la série State of Origin comme un match d’après-saison plus tôt dans l’année si elle devait attirer des cotes.

« C’est une expérience intéressante à expérimenter cette année pour jouer à State of Origin après la saison car elle a assuré l’intégrité du jeu tout au long de l’année », a déclaré V’landys à Nine’s 100% Footy.

« Vous n’avez pas cette pause où les équipes perdent parce que tous leurs bons joueurs jouent à State of Origin.

« S’il évalue le toit, cela pourrait être un changement permanent de l’avoir après la saison. Donc, compte tenu de notre structure et de notre programme la saison prochaine aux diffuseurs, nous pouvons placer les deux, l’État d’origine au milieu et après la saison. si c’est un succès et évalue le toit, nous pouvons le laisser après la fin de la saison.

V’landys marque le bouleversement radical de l’origine

« Si l’état d’origine fonctionne après la fin de la saison, pourquoi le changer? Nous serons plus performants que n’importe quel sport en Australie si nous pouvons jouer tous les matchs. »

Adelaide’s Origin I a été un flop d’audience, attirant la plus petite audience de télévision depuis que les chiffres nationaux sont devenus disponibles en 2003.