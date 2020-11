State of Origin, Damien Cook et James Tedesco sont la meilleure arme des Blues

C’est généralement l’appariement des moitiés d’une équipe qui a la plus grande influence sur le résultat d’un match, mais les n ° 6 et 7 des Blues et des Marrons sont si égaux qu’ils annulent l’effet de l’autre.

C’est là que les vrais gagnants du jeu de NSW, Damien Cook et James Tedesco, entrent en jeu.

Le talonneur et l’arrière étaient électriques dans le deuxième match des Blues 34-10 qui a battu les Maroons, et l’arrivée du décideur de la série mercredi sera le facteur décisif, a déclaré le grand Paul Gallen des Sharks.

« Quand vous regardez les deux équipes, les moitiés s’annulent presque parce qu’elles sont toutes les deux des joueurs de qualité », a déclaré Gallen à Wide World of Sports ‘ Le plan directeur.

Damien Cook du Blues (Getty)

« Mais je pense que les Blues ont un avantage certain dans le rôle d’accrochage. Damien Cook est une telle menace venant de la moitié factice. Il est si rapide. Chaque fois qu’il n’y a qu’un seul marqueur, il part.

« James Tedesco est considéré comme l’un des meilleurs du jeu. Il a une responsabilité supplémentaire sur ses épaules avec le rôle de capitaine, je pense que c’est quelque chose qu’il a adopté et cela lui convient. Je m’attends à ce qu’ils jouent un rôle central dans le résultat la semaine prochaine. . «

La légende de la ligue de rugby, Peter Sterling, est allée plus loin, suggérant que la NSW est à son meilleur lorsque le ballon est entre les mains de Cook et que James Tedesco se précipite derrière lui, cherchant à être joué.

C’est une combinaison rendue d’autant plus dangereuse par une piste sèche provoquée par le remaniement de la série à la fin du printemps, qui a permis aux speedsters de capitaliser sur leur agilité.

« NSW est à son meilleur lorsque Damien Cook passe le ballon à James Tedesco parce que cela signifie qu’il trouve de la place dans la moitié factice et que Tedesco pousse vers le haut, comme il le fait mieux que quiconque dans la compétition », a déclaré Sterling.

«Et le terrain rapide est fanatique pour eux. En montant au stade Suncorp, il n’y aura pas de rosée là-haut, donc ils peuvent utiliser cette vitesse et ce jeu de jambes.

« Quand le cuisinier sort, alors Tedesco et tout le monde se lèvent, c’est là que NSW est à son meilleur. »