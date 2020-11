State of Origin 2020 dates après la grande finale de la LNR Opinion de Paul Gallen

Le grand Paul Gallen de NSW a exhorté les organisateurs à ramener State of Origin à sa fenêtre traditionnelle de mi-saison l’année prochaine, déplorant que le match d’ouverture d’Adélaïde de ce soir ait été «perdu» dans la fièvre de la Melbourne Cup.

Origin a été cloué à la fin de la saison de la LNR cette année en raison du COVID-19 qui a ravagé le calendrier.

Cela rend un calendrier de ligue de rugby déjà exigeant encore plus difficile pour les joueurs d’Origin, un point que Gallen a souligné à la radio WWOS de 2 Go.

« C’est, espérons-le, la première et la dernière fois que c’est joué à la fin de la saison », a déclaré l’ancien capitaine des Blues.

Points saillants de l’état d’origine 1980

« C’est tellement dur pour ces joueurs. L’origine, en soi, est une saison.

«Les trois matchs auxquels ils jouent sont tellement épuisant mentalement et physiquement.

« Et le faire à la fin de la saison, après 18 matchs consécutifs – beaucoup d’entre eux, certains ont joué jusqu’à la grande finale – c’est une si grande demande pour eux.

« Vous ajoutez tout le reste, la course et l’arrivée de l’été – ouais, je suis d’accord que c’est perdu. »

L’état de la pandémie en Australie et le développement d’un vaccin contre le coronavirus détermineront probablement la liste des rencontres de l’année prochaine.

1980: Le tout premier État d’origine

Mais si possible, Gallen a déclaré que Origin devait être joué à la mi-saison, craignant qu’un Queensland en sous-effectif ne soit emporté par une vague bleue cette année.

« Espérons que COVID s’installe un peu l’année prochaine et nous revenons à la normale et nous le jouerons au milieu de la saison quand tout le monde est frais et qu’ils peuvent choisir leur meilleure équipe », a déclaré Gallen.

«Le Queensland a trois ou quatre armes de ce côté et cela va faire une énorme différence pour eux.

«S’ils avaient eu des gars comme Kalyn Ponga à côté, c’est une autre histoire.

« Mais ils ne les ont pas et j’espère que l’année prochaine, cela sera joué au milieu de la saison, à sa place. »