Stargirl Saison 2: Nick Tarabay jouera Eclipso, le méchant

Stargirl Saison 2: DC Stargirl a découvert son Eclipso et The Shade. Et deux de ses principaux méchants pour la prochaine saison 2 de la série sur The CW. Nick Tarabay (L’étendue) jouera le rôle de série régulier d’Eclipso. Et Jonathan Cake (L’Affaire) reviendra sous le nom de The Shade. De plus, Ysa Penarejo (Projet Mc2) réapparaîtra en tant que personnage DC non divulgué.

Stargirl le créateur / EP Geoff Johns a ridiculisé le prochain Eclipso. Et aussi The Shade DC figurait plus tôt ce mois-ci au New York Comic-Con. «Eclipso est tellement terrifiant. J’ai toujours aimé le personnage. Et c’est une opposition ou un méchant très inhabituel que le [Injustice Society of America]», A déclaré Johns. Il a ajouté que The Shade est «le plus influent de tous. Et très intimidant car personne ne sait exactement ce qu’il veut.

Basé sur la personnalité DC Comics de Johns et Lee Moder, Stargirl se concentre sur l’adolescente Courtney Whitmore (Brec Bassinger). Et qui détermine le personnel cosmique et prétend l’identité de Stargirl. Après être entré dans la JSA, Stargirl améliore une inspiration pour une nouvelle gamme de super-héros.

Détails sur le rôle d’Eclipso: Stargirl Saison 2



Eclipso de Tarabay est l’un des principaux adversaires. Prêt à affronter la Justice Society of America de Stargirl dans la saison 2. Eclipso est une vie confinée dans un diamant bleu et autrefois dominée par la Injustice Society of America. Et le diamant pris dans la saison 1 par Cindy de DeLacy. Et aussi ce qui se produira dans des problèmes pour la JSA à l’avenir. Eclipso est une entité désuète de corruption et de rétribution. Débordant d’une méchanceté froide et terrifiante, il exploite les imperfections des autres. Et il se réjouit également de ce qui est impur et pécheur et qui broute de manière sadique le côté obscur de l’humanité.

Détaillé sur le rôle:

Cake’s The Shade, un immortel anglais, est un anti-héros typique de DC Comics. Et celui qui exerce de mystérieux pouvoirs d’ombre. Grand et mince avec une manière traditionnelle du 19ème siècle de son discours et de ses comportements. Et il masque les horreurs qu’il est né. Et les gens dans lesquels il est perdu tout le temps sont animés de répliques ironiques et sarcastiques. Il est aussi un sentiment creux que rien n’a d’importance.

