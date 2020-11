Star Wars: The Mandalorian Saison 2 Episode 5 Explication des œufs de Pâques

– Certaines personnes ont souligné que le procès de Grogu dans l’épisode – prendre d’abord une pierre puis un cylindre métallique avec la Force – est une référence au test qu’Ogami Ittō administre au petit Daigorō dans le manga de 1970 Lone Wolf and Cub. Dans le livre, Ogami Ittō demande à Daigorō, un an, de choisir entre une balle et une épée. S’il choisit l’épée, Daigorō apprendra le chemin du ronin, mais s’il choisit la balle, Ogami Ittō le tuerait et lui épargnerait la vie d’un guerrier.

