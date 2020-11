Star Wars: The Mandalorian Saison 2 Episode 4 Explication des œufs de Pâques

Hasbro Star Wars The Black Series - Figurine 15 cm Heavy Infantry Mandalorian

Robuste guerrier protégé par l'armure beskar la plus résistante, le mystérieux Mandalorien d'infanterie lourde fait partie d'une enclave d'individus mystérieux.Enfants et collectionneurs pourront imaginer des combats et des missions mémorables de la saga Star Wars avec ces figurines Star Wars The Black Series