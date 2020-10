Star Wars: The Mandalorian Saison 2 Episode 1 Review – Le maréchal

La saison dernière a fait de grands progrès pour brosser le portrait de la saga cinématographique des Tusken Raiders comme insensés et vicieux. Ici, ils sont une métaphore des peuples autochtones avec leur propre langue, leurs traditions et les raisons pour lesquelles ils peuvent se montrer cruels envers les personnes qui ne vivent pas dans le désert profond. Mando résume le point de vue de l’épisode à ce sujet: «Ils sont brutaux. Mais il en va de même pour la mer des dunes. C’est au moins plus nuancé que l’original, l’épisode ne dépeignant ni les humains ni les Tuskens comme identiques ni incroyablement différents.

Le petit arc de Cobb Vanth est également silencieux mais fonctionnel. Bien qu’il porte une armure mandalorienne, il n’en est pas un lui-même. Din Djarin est dégoûté, prêt à le tuer jusqu’à ce que le dragon Krayt apparaisse. À la fin, Vanth échange l’armure contre l’aide de Djarin. La leçon ici est-elle que parfois l’appropriation est accidentelle et que les biens volés peuvent être récupérés par d’étonnants exploits de force? L’épisode ne le décrit pas vraiment comme pertinent pour le monde réel autant que pour l’accent mis par la saison dernière sur les traditions religieuses du mandalorien. Voir Vanth enlever son casque semble un peu scandaleux.

Le sourire gagnant d’Olyphant, la traîne facile et le pedigree d’acteur occidental signifient qu’il s’intègre parfaitement dans la peau de Cobb Vanth, même si le personnage n’est pas nouveau. Il ne rentre pas aussi bien dans les vêtements amples sous l’ancienne armure de Boba Fett, ce qui est hilarant parce que beaucoup d’autres Guerres des étoiles les costumes ne vont pas très bien non plus. J’aime les parties intentionnellement non polies de la saga. Et oui, c’est l’armure de Boba Fett, et non la dernière référence au tristement célèbre chasseur de primes dans l’épisode.

En plus de jouer au type occidental, Vanth rechappe également une partie du même terrain que le chasseur de primes arrogant de la première saison, Toro Calican, jusqu’aux plans similaires des deux d’entre eux en vélo de vitesse à travers le désert. Une partie du but de Vanth est de comparer son mépris pour la tradition mandalorienne et Tusken pour le côté religieux et culturel de Din Djarin. Djarin sait ce que c’est que de faire partie d’une communauté forcée de vivre en marge. Il peut être cruel – comme quand il a laissé Gor Koresh (John Leguizamo) aux chiens au tout début de l’épisode – mais il a un cœur. Et donc, il s’avère que Vanth fait. C’est un changement important mais mineur, étendant le penchant du législateur pour son propre peuple à ses concitoyens du désert. Cela ne semble pas révolutionnaire, pour le meilleur ou pour le pire.

En parlant des habitants du désert, le dragon Krayt est le clou de l’épisode. D’abord vu comme un squelette menaçant Un nouvel espoir, le monstre en chair est effrayant et cool. Cela ne ressemble pas vraiment à un Dune sandworm ou un dinosaure, mais vous pouvez voir des éléments des deux ainsi que l’endroit où il a obtenu le nom du dragon. Nager dans le sable, il est beau et étrange, venant d’angles inattendus et plongeant à travers le paysage. Il s’intègre bien dans le monde, presque la même couleur et la même texture que les roches. Cependant, ne montrer que sa tête signifie que l’on a parfois l’impression de jouer avec un jouet sans queue.