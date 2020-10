Star Wars: The Mandalorian – Explication de Baby Yoda

L’âge de l’enfant, 50 ans, est également notable. Le mandalorien a lieu cinq ans après Le retour du Jedi. Cela signifie que l’extraterrestre est né avant même le début de la guerre des clones, lorsque la République commençait à peine sa glissade vers un conflit à l’échelle de la galaxie. C’est l’une des raisons pour lesquelles certains fans pensent que l’enfant pourrait être lié à Yoda, qui était toujours très actif sur une scène galactique dans les Prequels, mais les Jedi d’autrefois ne sont pas censés avoir d’enfants. L’enfant est-il donc peut-être un réfugié de guerre comme Mando lui-même? Une tentative désespérée de continuité pour une espèce qui n’a qu’un ou deux membres à la fois? Ou juste l’un des nombreux enfants disparus dans une galaxie dangereuse?

Quoi qu’il en soit, les implications de l’existence de Baby Yoda restent l’un des mystères centraux de la série.

Alors d’où vient Baby Yoda?

Peut-être que «Baby Yoda» est exactement ce que son nom l’indique. Comme le souligne Slashfilm via des utilisateurs de Twitter aux yeux vifs, le docteur Pershing (Omid Abtahi) pourrait offrir un indice. L’homme employé par le personnage de Werner Herzog dans la saison 1 a un symbole sur sa manche qui pourrait correspondre à celui porté par les cloneurs Kaminoan, ce qui implique que ce médecin a des plans assez spécifiques pour l’espèce de Yoda. Nous le voyons plus tard faire des tests sur Baby Yoda, bien que ces expériences soient interrompues lorsque Mando sauve l’enfant.

Plus tard dans la saison, le fermier d’Ugnaught Kuill suggère que Baby Yoda pourrait être un «moulé en fil», un organisme bio-ingénierie dont nous avons appris beaucoup plus sur La montée de Skywalker (Il a été révélé que le chef suprême Snoke et le père de Rey étaient des moulages créés par le clone imparfait de l’empereur et les Sith éternels). Il est très possible que Baby Yoda ait été créé dans un laboratoire pour en savoir plus sur la façon de capturer les pouvoirs de l’utilisateur de Force à l’intérieur d’un corps clone. Nous savons que les Sith ont essayé de faire exactement cela avec le fils de l’empereur, mais n’ont pas réussi à transférer les pouvoirs du seigneur Sith au casting (bien que Rey hériterait finalement de ces pouvoirs exacts, y compris Force Lightning, une génération plus tard). Baby Yoda a peut-être été le premier et le seul spécimen bio-ingénierie à avoir hérité des pouvoirs de son prédécesseur, c’est pourquoi les scientifiques impériaux voudraient l’étudier plus avant tout en essayant de ressusciter correctement leur empereur.

Il y a une priorité pour tout cela, bien sûr. Le clonage fait partie de Guerres des étoiles depuis le tout début, la guerre des clones étant mentionnée dès Un nouvel espoir, mais n’a pas été détaillé avant Attaque des clones. Et avec La montée de Skywalker ramenant le clonage et la science étrange au premier plan de cet univers, l’histoire d’origine de Baby Yoda semble beaucoup plus probable maintenant.

Partager : Tweet