Star Wars The Last Jedi « Broom Boy » tire son coup à son retour

Star Wars: The Last Jedi est le film le plus conflictuel de la dernière décennie. Quel que soit le côté de l’argument, vous tombez sur ce qui ne peut être nié. Ce qui ne peut pas non plus être nié, c’est que la fin est impressionnante. Pendant la séquence de Canto Bight dans le film, nous rencontrons un jeune garçon stable nommé Temiri Blagg, qui aide Rose et Finn à échapper à des circonstances désastreuses. À la toute fin, nous le rencontrons à nouveau, discutant avec enthousiasme des exploits de Luke Skywalker. Après avoir été chassé, le véritable moment spécial se produit lorsqu’il utilise la Force pour se procurer un balai, d’où son surnom de «garçon de balai». En balayant, il voit un vaisseau entrer en hyperdrive et regarde et une galaxie de possibilités, alors que les crédits roulent. Les fans de Star Wars adorent la fin, car elle nous laisse sur un grand message, que même si les choses peuvent sembler désastreuses, il y a toujours du bon et de l’espoir dans l’univers.

Star Wars Broom Boy adorerait revenir

Dans une nouvelle interview sur YouTube interviewer Jamie Stangroom, garçon de balai lui-même Temirlan Blaev parlé un peu de ne pas revenir Star Wars: The Rise of Skywalker et comment il espère continuer son histoire: « Je pense que c’était inattendu, mais la réaction de tout le monde, il a juste dit: » Qui est ce garçon? Qu’est-ce que cela pourrait signifier? Est-ce le prochain Jedi? Qui est-il? Je pense que beaucoup parler de qui était vraiment mon personnage. Après avoir lu le script, j’ai compris qu’il était sensible à la Force. Je me suis dit que cela pouvait signifier quelque chose pour mon personnage. » Ne pas être dans Rise of Skywalker: « Je n’étais pas sûr, car il aurait pu être, oui, il aurait continué mon histoire, comment Rey m’aurait formé ou m’a aidé d’une certaine manière », a déclaré Blaev. « Mais en même temps, suis-je vraiment si important? Suis-je quelqu’un de grand ou suis-je vraiment juste un garçon, un garçon chanceux dans une galaxie loin, très loin? Il pourrait y avoir une chance de continuer réellement l’histoire du personnage. Je pense que cela pourrait arriver. Je serais partant. «

À cela, la plupart d’entre nous diraient « Duh ». Bien sûr, il veut revenir. Qui ne voudrait pas être dans autant de films Star Wars qu’ils le pourraient? J’espère cependant qu’ils reprendront son histoire. L’un de mes arcs préférés de la série The Clone Wars est l’arc des jeunes, où ils construisent leurs propres sabres laser et autres. C’était très amusant, et voir une histoire où ils se concentrent sur les enfants sensibles à la Force serait une idée vraiment cool. Avec autant de Star Wars qui sort ces jours-ci, tout est possible.

Le post Star Wars The Last Jedi «Broom Boy» tire son coup sur le retour est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.