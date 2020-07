Star Wars The Force Awakens Book ne verra jamais le jour. Pourquoi ?

Il y a longtemps dans une galaxie très, très loin, il allait y avoir un livre de table basse appelé Les coulisses de Star Wars: The Force Awakens. Et puis le livre a été annulé. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? J.W. Rinzler, un écrivain qui est responsable de plusieurs livres sur les coulisses du monde de la Guerres des étoileset l’écrivain qui écrivait le Éveil de la force livre, a une théorie.

J.W. Rinzler, auteur et éditeur de la division du livre de Lucas Licensing, et auteur de livres L'art de Star Wars Episode III: La vengeance des Sith, La fabrication de Star Wars Revenge of the Sith, La fabrication de Star Wars: l'histoire définitive derrière le film original, et plus encore, était également censé écrire La fabrication de Star Wars: le réveil de la Force – jusqu'à l'annulation du livre. « Je savais quand j'ai commencé à l'écrire qu'il serait annulé », a déclaré l'auteur dans le passé. « Il y avait beaucoup de choses connues du public que je pense que Disney et Kathleen Kennedy ne voulaient tout simplement pas ressasser. » Dans une nouvelle et longue vidéo de questions-réponses ci-dessus, Rinzler ouvre un peu plus sur la raison de l'annulation. Ou du moins ce qu'il suppose être la raison. De l'avis de Rinzler, le livre a été annulé en raison de «problèmes de contrôle». À savoir: lorsque les détails de la production ont été présentés sous forme de livre, cela donnait l'impression que la le réveil de la force a été criblé de problèmes. Mais comme Rinzler ajoute, la majorité des énormes films hollywoodiens rencontrent des problèmes pendant la production. Cependant, il semble que les pouvoirs en place derrière le livre aient préféré ne pas attirer l'attention sur ces problèmes. Encore une fois: c'est l'opinion de Rinzler. Il dit même que c'est une supposition de sa part, mais cela a certainement du sens.

Plus tard dans la vidéo, Rinzler révèle qu’il écrit un livre sur le producteur de Lucasfilm Howard Kazanjian, et qu’au cours de l’écriture du livre, il a pu marquer une interview avec Marcia Lucas, George Lucas«Ex-femme et co-éditrice de Un nouvel espoir et Revenir de les Jedi. Le montage de Lucas est considéré par certains comme la principale raison du premier Guerres des étoiles le film est tellement mémorable, mais elle ne donne pas souvent d’interviews sur les films. Rinzler ajoute qu’il a essayé de l’interviewer à plusieurs reprises dans le passé et qu’il a toujours été refusé, et maintenant il pouvait lui poser des questions qu’il avait construites au fil des ans. «Elle avait de belles choses à dire sur George Lucas et elle m’a parlé un peu des préquelles et aussi du nouveau Guerres des étoiles les films qu’elle avait vus, jusqu’à ce point, je pense qu’elle les avait tous vus et avait des choses intéressantes à dire, et tout est dans le livre », dit Rinzler.

On ne sait pas encore quand ce livre arrivera en rayon.