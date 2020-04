Star Wars The Clone Wars The Phantom Apprentice Review – / Film

L’ancien apprenti Skywalker et l’ancien acolyte des Sith sont enfin face à face dans Star Wars: La guerre des clones comme la deuxième partie de l’arc final du siège de Mandalore fait rage. Réalisé par Nathaniel Villanueva, «L’apprenti fantôme» se déroule comme une tragédie où l’action hors scène – hors écran – de La vengeance des Sith imprègne les tensions, à savoir les vérités prospectives qui briseront le cœur de l’ancien apprenti de Maître Anakin Skywalker, Ahsoka Tano (Ashley Eckstein). Au cours de leurs tentatives de purger un Mandalore ravagé de l’influence de l’ancien Darth Maul (Sam Witwer), Ahsoka et Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) apprennent que Maul peut avoir un motif particulièrement néfaste à découvrir.

Encore une fois, il est étonnant que ces gains émotionnels résultent de décisions créatives folles. Le choix d’histoire maladroit pour faire revivre le Sith Zabrak qui a fait ses débuts en Épisode I: La menace fantôme était un tronçon même pour les normes de Guerres des étoiles sous forme animée, mais Maul Clone Wars la présence a payé des dividendes dans un poing pulpeux grâce à sa mesquinerie méchante, ses dimensions tragiques et le travail de voix menaçant de Witwer. La présence de Maul a créé un délicieux arc de méchant alors qu’il découvre qu’il sera toujours emmêlé dans les attaches de son ancien Sithhood tout en essayant de couper les liens.

La conversation holo d’Ahsoka avec Obi-Wan Kenobi (James Arnold Taylor), qui est au bord de sa mission de vaincre le général Grievous avant la purge Jedi, indique la chronologie de La vengeance des Sith et verse la perspicacité et le chagrin dans les marges de l’histoire. Le solennel de Kenobi «le [Jedi] le conseil n’a pas toujours raison »indique un cœur à cœur que Ahsoka et Kenobi n’ont jamais eu depuis que cette dernière a participé à sa condamnation pour un crime qu’elle n’a pas commis. La douce prudence dans l’inflexion d’Arnold en dit long sur des remords tacites qu’il souhaite avoir plus de temps à déballer.

La portée épique est due aux micro-spécificités dans les réactions quand il se lève sur le casting principal et le support, qu’il s’agit de pièces d’échecs du destin cruel façonnées par les machinations de la politique, les méchants avec des designs personnels et la structure défectueuse des ordres existants .

Les imperfections de la République sont présentées, illustrant les conditions politiques qui désassembleraient l’univers tel que les personnages le connaissent. L’occupation a également des conséquences claires pour les civils mandaloriens, comme indiqué dans la première partieplus la République reste longtemps, plus ils oppriment la planète qu’ils cherchent à libérer. Bo-Katan et Ahsoka doivent observer l’image troublante des soldats clones (Dee Bradley Baker) évacuant les Mandaloriens de leurs maisons et leur réaction contre l’occupation de la République – appelant à l’emprise de l’Empire sur le territoire mandalorien si vous regardiez Rebelles et Le Mandalorien. La moralité grise de la guerre est également présente lorsque Maul détient le clone de Jesse en captivité et réfléchit à la durabilité des clones – «élevés pour le combat, une partie du plan» – et l’interrogation de la force de Maul rappelle subtilement aux téléspectateurs que les clones je ne sais pas quelque chose de terrible a été planté dans leur cerveau à des fins néfastes.

Des battements plus existentiels sont observés quand une subordonnée de Mando (Vanessa Marshall) demande à Maul « qu’est-ce que cela signifie? » avant que ce dernier n’apaise ses partisans extrémistes mandaloriens avec une promesse de « mourir comme des guerriers », suivie de la stupéfaction audible d’un autre subordonné de Mando (Ray Stevenson) lorsque leur seigneur Zabrak abandonne son équipage avec un « Meurs bien et loyaux ».

Tout cela conduit à la bataille de sabre laser entre l’ancien Darth Maul et l’ex-padawan, avec Ray Park capturé par mouvement reprenant son physique de Dark Maul contre Rapide et furieux 7 cascadeuse Lauren Mary Kim en tant qu’interprète capturée par le mouvement pour Ahsoka. La lutte passionnante au sabre laser, qui dégénère en duel sur un set-beam à balancier, n’est pas autant la provocation psychologique. Les deux anciennes étudiantes de la Force ont quitté – ou ont été expulsées – de leurs institutions détentrices de la Force: Maul a renoncé au manteau Sith et Ahsoka a quitté son temple Jedi. Ce qui coupe plus profondément que leurs lames, c’est l’agitation personnelle: pour Maul, il essaie de contrôler le destin en s’accrochant au pouvoir. Pour Ahsoka, elle entrevoit la chute de tout ce qui lui était cher. Au moment où Ahsoka prononce «Je vais vous aider» à Maul, ce n’est pas seulement une question pratique de se procurer des informations, une partie d’elle veut atteindre une créature tragique comme Maul, et elle sent qu’il a raison de définir la justice comme un simple construction d’un ordre décroissant. Ahsoka procède avec un calme professionnel, absorbant l’inquiétude sans jamais la laisser la dominer. Sa collectivité contraste avec Maul, qui, une fois capturé, se débat autour des limites et des raves comme un fou dans ses affres.

Le plus décourageant, elle entend directement des lèvres de Maul que Skywalker sera apprenti auprès de Dark Sidious et conduira la galaxie à sa perte. Comment l’enseignant souriant qui l’a laissée avec de vieilles sagesses et deux sabres laser peut-il devenir un monstre? Pour le Clone Wars spectateur, la plupart de ce que nous avons vu de Skywalker lors de la dernière saison de réveil était un type gentil, avec des bords égoïstes, mais néanmoins une figure compatissante.

Les ravages du destin sont racontés à travers un magnifique plan large: le des guerriers de la Force diamétralement opposés, un disciple de la lumière contre un disciple de l’obscurité, se regardant de l’autre côté de la salle du trône alors que la guerre et le feu cliquetent à l’extérieur. Ils ne bronchent pas alors que la force de la guerre brise le sanctuaire comme la révélation prenant d’assaut Ahsoka. Une autre imagerie éclatante refait surface à la fin: Ahsoka placidement regardant un plafond fissuré dans le cosmos, réfléchissant aux événements galactiques hors de sa vue et de son contrôle. Même avec une fin pré-ordonnée par La vengeance des Sith, « The Phantom Apprentice » ne perd jamais de vue sa curiosité quant à la manière dont les joueurs résisteront ou tomberont contre le destin.

Petits morceaux

J’espionne… un camée de Dryden Vos de Solo.

