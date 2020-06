Star Wars: The Clone wars. Les personnages en version médiévale

Des années après sa première annulation, TCW a été renouvelé par Disney +. Ce renouvellement a déclenché une nouvelle vie dans la communauté de Clone Wars, oubliée depuis longtemps. Les six premières saisons de The Clone Wars suivent principalement Anakin Skywalker (Matt Lanter) et son padawan Ashoka Tano (Ashley Eckstein) entre les événements de Star Wars : Episode II & Star Wars: Episode III.

La saison 7, cependant, concerne principalement Ashoka Tano dans les événements de Star Wars : Episode III. La saison 7 de Clone Wars a été divisée en quatre arcs d’histoire différents, chacun avec un ensemble différent de personnages. L’artiste Jake Bartok a réinventé les personnages de Star Wars : The Clone Wars et les a représentés dans des costumes médiévaux.

Les personnages de Star Wars : The Clone Wars

The Clone Wars est la populaire série animée Star Wars qui vient de se terminer avec sa septième saison créée le mois dernier sur Disney +. La série suit la chronologie d’Anakin Skywalker et Obi Wan Kenobi des événements entre les épisodes II et III de la trilogie prequel, et a été conclue à l’origine en 2014. Cependant, Disney a surpris les fans en apportant une nouvelle et dernière saison à son opérateur de streaming, Disney +. Star Wars : The Clone Wars présente plusieurs personnages bien connus de l’univers, dont Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Les fans sont également tombés amoureux de nouveaux héros comme Ahsoka Tano, qui avait même un caméo dans Star Wars : The Rise of Skywalker.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Clone Wars Recap (@theclonewarsrecap) le 5 Mai 2020 à 8 :04 PDT

Saison 7 de Star Wars: The Clone Wars

Ce fut un énorme succès pour Disney +, tout comme la série Star Wars The Mandalorian lors de sa première sortie en novembre. Après la fin de la série The Clone Wars, il est logique que Lucasfilm cherche à conserver les personnages de la populaire série. Une série d’action en direct Obi-Wan Kenobi est en préparation, qui verra Ewan McGregor reprendre son rôle dans les films. Ahsoka fera également ses débuts en live-action, et beaucoup pensent qu’elle sera représentée par Rosario Dawson dans The Mandalorian, bien que cela reste à confirmer. Cependant, Disney + pourrait avoir un rôle encore plus important à l’esprit pour Ahsoka, car il y a des rumeurs d’une série indépendante et il pourrait également apparaître dans Obi-Wan Kenobi.

Alors que les fans attendent de rencontrer bon nombre de leurs personnages préférés de Star Wars : The Clone Wars, l’artiste Jake Bartok a partagé des images d’Anakin Skywalker, Ahsoka, Obi-Wan et Captain Rex via leur compte Twitter, les réinterprétant comme s’ils étaient des personnages fantastiques médiévaux.

Finally finishing off Medieval Fantasy inspired Captain Rex. He goes nicely with the other three I’ve already finished. I’ve got about 4-5 more Clone Wars characters left on my list. pic.twitter.com/oB7d7bNusa — Jake Bartok (@JR_Bartok) June 7, 2020

La réaction des fans

Comme l’univers Star Wars est si riche, les fans trouvent d’innombrables façons de donner leur propre spin aux personnages, en particulier sous forme de fan art. Un utilisateur d’Instagram a récemment pris des photos de personnages classiques de Star Wars sur des photos d’anciens militaires. Bien que cela puisse sembler aléatoire, cela fonctionne bien, étant donné que « Wars » est littéralement dans le titre de la franchise. Les possibilités sont pratiquement infinies en ce qui concerne le fan art, et il est toujours agréable de voir des artistes talentueux tirer le meilleur parti de ce que Star Wars a à offrir. Comme le fan art militaire, la fantaisie médiévale avec les personnages de Star Wars : The Clone Wars est à couper le souffle. Tous les personnages ont connu des ajustements mineurs pour convenir au thème, mais restent fidèles à qui ils sont. Bien que les fans puissent être tristes que Star Wars : The Clone Wars soit terminée, au moins ils savent que des artistes comme Bartok continueront à trouver des moyens uniques d’honorer la série.