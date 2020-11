Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge Trailer entre dans Batuu – / Film

Aujourd’hui apporte le nouveau jeu de réalité virtuelle Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge aux appareils Oculus. Situé sur la planète Batuu, où l’expansion du parc à thème de Disney Galaxy’s Edge existe dans le canon de la franchise, les joueurs sont pris dans une aventure qui les voit affronter de dangereux pirates, se heurter à des visages familiers et se sentir vraiment comme faisant partie du Guerres des étoiles univers. Regardez le nouveau Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge bande-annonce pour un nouvel aperçu du gameplay VR.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Bande-annonce

Au cas où vous l’auriez manqué, / Film a eu la chance de jouer Contes du bord de la galaxie avant sa sortie aujourd’hui, et nous avons un examen approfondi du gameplay et de l’expérience. Bien que la réalité virtuelle n’en soit encore qu’à ses balbutiements, il s’agit d’un moyen divertissant de vous immerger dans Guerres des étoiles, même si c’est un jeu assez simple avec une histoire courte. Contrairement au précédent Guerres des étoiles Jeu VR, Vader immortel, c’est plus une aventure de contrebandier avec beaucoup de dynamitage laser.

Mais si vous avez envie de plus d’action Jedi, la moitié de cette bande-annonce se concentre sur l’aventure Jedi supplémentaire que vous pouvez continuer en plus du jeu principal. Créé en conjonction avec la prochaine initiative de publication de la Haute République qui sera lancée en janvier 2021, il s’agit essentiellement d’une histoire courte qui vous met dans la peau d’un Jedi Padawan qui doit affronter le côté obscur en prenant le contrôle d’un temple Jedi. C’est une sorte d’expérience obsédante et passionnante, et cela vous permet de travailler avec le maître Jedi Yoda, sans parler de vous donner la chance de brandir un sabre laser et d’utiliser la Force.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge se déroule à la périphérie de Black Spire Outpost sur la planète Batuu, comme le montre Star Wars: Galaxy’s Edge, les terres immersives épiques de Disneyland Resort en Californie et de Walt Disney World Resort en Floride. Vous assumez le rôle d’un technicien de réparation de droïdes opérant près de la planète, mais lorsqu’un groupe de pirates Guavian Death Gang attaque, vous serez obligé de larguer la mystérieuse cargaison du navire et de vous diriger vers les pods d’évasion. Après vous être écrasé sur la planète, vous rencontrerez des zones inédites de Batuu et découvrirez que n’importe qui peut devenir un héros.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge est maintenant disponible sur les appareils Oculus pour 24,99 $, et une deuxième aventure est déjà en cours pour 2021.

