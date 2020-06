Star Wars Squadrons : qu’est-ce qu’Electronic Arts nous réserve ?

L’univers Star Wars fait son grand retour avec l’annonce officielle de la sortie de Star WarsSquadrons prévue le 2 octobre prochain. Connu sous le nom de code « Project Maverick », Electronic Arts a donc annoncé la sortie du jeu prévue sur Xbox One, PS4 et PC.

La bande-annonce du jeu a ainsi fait sensation auprès des fans de l’univers Star Wars et s’impatiente déjà. En attendant, voici quelques informations concernant le jeu.

Un titre axé sur le multijoueur

Suite à cette annonce, Electronic Arts a ainsi divulgué quelques détails croustillants concernant le jeu, mais le reste sera à voir lors de l’EA Play organisé le 19 juin prochain.

Toutefois, on peut déjà vous dire que Star WarsSquadrons sera axé sur un gameplay multijoueur, qui opposera deux équipes de cinq joueurs dans les Batailles de flotte. Le but des deux équipes sera donc la destruction du vaisseau amiral adverse. Contrairement, à d’autres jeux multijoueurs du moment, comme Fortnite ou Overwatch, le jeu sera centré sur les Combats Aériens, vous devrez ainsi détruire le plus d’appareils ennemis possibles dans d’intenses combats à l’image de Call of Duty avec une vue à la première personne.

Il s’agit d’un mode en cross-play, ce qui permettra donc à des joueurs de la PS4 d’affronter des joueurs sur PC par exemple.

Un mode solo très intrigant

Pour ceux qui sont plutôt dans ce qui est scénario et histoire, un mode solo est également au rendez-vous. Ce mode vous proposera d’incarner tour à tour un pilote de la Nouvelle République au sein de l’escadron Vanguard et du bataillon Titan au service des cendres de l’Empire Galactique. D’après Electronic Arts, le récit du jeu survient après les événements du Retour du Jedi, ce qui malheureusement, ne vous donnera pas l’occasion de revivre les grands moments de la saga cinématographique comme la destruction de l’Étoile de la Mort ou la bataille d’Endor par exemple.

Et pour les vrais fans de l’univers Star Wars, des visages familiers y feront leurs apparitions ainsi que de nouveaux personnages également.

Vous y retrouverez aussi les vaisseaux les plus célèbres de la saga puisque vous pourrez piloter les X-Wing, les A-Wing, les B-Wing et autres TieFighters du côté de l’Empire.