Star Wars: Squadrons obtient des ailes B, des matchs personnalisés et une nouvelle carte

Dans ce qui est peut-être le cas le plus agréable d’un développeur de jeux revenant sur une promesse, EA Motive a annoncé que Star Wars: Squadrons verra deux baisses de contenu gratuit avant la fin de l’année, et celles-ci ajouteront un nouveau multijoueur. carte, correspondances personnalisées et deux – comptez-les, deux – de nouveaux chasseurs à piloter: l’emblématique New Republic B-wing et le TIE / d Defender de l’Empire.

EA Motive dit qu’il a été «humilié» par la réponse des joueurs aux escadrons, ce qui, selon lui, était un «projet de passion» pour l’équipe de Motive. «Nous voulions honorer les jeux classiques qui nous ont précédés et tout fournir à nos joueurs dès le départ dans un package sympa et soigné», explique un nouveau message sur le site officiel. «Mais ensuite, nous avons montré le match à tout le monde et la réception a été bien plus que ce que nous aurions pu espérer. Cela n’est devenu plus intense qu’après la sortie, nous n’avons donc pas pu nous empêcher de commencer à travailler sur quelque chose d’un peu plus.

Le nouveau contenu arrivera dans deux packages. Le premier, à venir le 25 novembre, ajoutera une nouvelle carte multijoueur. C’est Fostar Haven, que vous reconnaîtrez comme le décor de la mission prologue de Squadron. La version multijoueur de Fostar se déroule quatre ans après la campagne, et les habitants de la station ont effectué quelques « améliorations » par méfiance à l’égard de l’Empire et de la Nouvelle République.

La mise à jour de novembre comprendra également quatre nouveaux composants de vaisseau. Les chasseurs et les bombardiers pourront installer le kit d’extension Boost, qui vous donne un boost supplémentaire lorsque vous l’activez. Il devra ensuite se recharger avant de l’utiliser à nouveau, mais ce coup de fouet supplémentaire pourrait être ce qui vous sauvera au milieu d’une escarmouche perdante.

Les intercepteurs et les combattants auront accès aux fusées ioniques. Ce sont des munitions non guidées qui voyagent à environ la moitié de la vitesse des roquettes standard, mais Motive dit que la chose clé à retenir est qu’elles peuvent être utilisées simultanément avec d’autres engins – cela signifie que vous pouvez soigneusement chronométrer les frappes avec des munitions ioniques et conventionnelles pour des effets dévastateurs.

Les navires de soutien de la faucheuse U-wing et TIE recevront la tourelle anti-matériel, conçue sur mesure pour éliminer les sous-systèmes et les éléments déployables phares.

La mise à jour de décembre est un «dernier cadeau de remerciement pour les vacances», et c’est un doozy. La mise à jour 4.0 va ajouter le très demandé B-wing et le TIE / d Defender. L’aile B sera classée dans la catégorie des chasseurs d’étoiles de la classe bombardier, tandis que le TIE / d est désigné comme chasseur. Motive dit qu’il a pris soin de s’assurer que les deux navires s’intègrent dans la liste de navires existante et ne seront pas «meilleurs par défaut». C’est presque comme si quelqu’un de Motive lisait notre liste de navires manquants!

Enfin, la mise à jour de décembre ajoutera également des matchs personnalisés, qui vous permettront de créer vos propres combats aériens ou batailles de flotte pour jouer avec des équipes de un à cinq. Vous serez en mesure de manipuler des variables telles que la coque, le bouclier et les modificateurs de dégâts, la santé des vaisseaux capitaux et de limiter l’utilisation de chasseurs stellaires spécifiques. Cela viendra avec un navigateur de serveur de correspondance personnalisé, vous pourrez donc rechercher dans les matchs privés de vos amis ainsi que dans les matchs publics.

Pour un jeu dont les développeurs ont souligné à plusieurs reprises qu’ils n’allaient pas ajouter de nouveau contenu significatif, Star Wars: Squadrons reçoit une dose assez importante de nouveau contenu à la fin de cette année. Vous pouvez lire notre revue Star Wars: Squadrons pour plus de nos réflexions sur le jeu.

