Star Wars: Squadrons – Nouveaux navires et cartes disponibles avec la mise à jour n ° 3

Electronic Arts et Motive Studio ont deux mises à jour gratuites pour Star Wars: Escadrons annoncé, avec lequel on tient à remercier les joueurs.

Désormais, avec la première des deux mises à jour, une nouvelle carte d’un endroit très populaire auprès des fans sera publiée pour les joueurs: Fostar Haven. Cette carte sera disponible à la fois dans les batailles de flotte et dans les batailles spatiales. En outre, cette mise à jour comprend plusieurs nouveaux composants de vaisseau, notamment un ensemble d’extension Boost, des missiles, des prototypes de torpilles perforantes et un canon de missile anti-matériel.

Star fighters emblématiques

La deuxième mise à jour arrivera en décembre et présentera certains des contenus les plus demandés par les fans, y compris deux nouveaux starfighters emblématiques.

Les pilotes de New Republic peuvent alors piloter l’aile B A / SF-01.

Du côté de l’Empire, le chasseur d’étoiles universel TIE / d « Defender » rejoint la marine impériale.

En plus de ces nouveaux Star Fighters, Motive propose des matchs personnalisés sur les sept cartes des batailles spatiales et des batailles de flotte. Ces matchs personnalisés sont conçus pour permettre à plus de joueurs de participer à des tournois organisés par la communauté qui ont gagné en popularité depuis le lancement du jeu.

Vous trouverez plus d’informations sur les livraisons d’approvisionnement à venir dans le dernier briefing pilote de Guerres des étoiles: Escadrons. Cela comprend également un message personnel de Ian Frazier, directeur de la création chez Motive Studios.

Tous les détails sur la mise à jour n ° 3 se trouvent dans le journal des modifications officiel.