Star Wars rencontre Top Gun dans la « Danger Zone » / Film

Guerres des étoiles les mash-ups de bandes-annonces coûtent un sou par douzaine, mais parfois un spécial arrive qui vous rappelle à quel point Internet peut être amusant. Dans ce cas, nous avons un montage de séquences de bataille spatiale épiques mettant en évidence le chasseur stellaire X-wing que la Rebel Alliance et la Résistance ont utilisé si fréquemment, et tout est réglé pour Kenny Loggins«Classique de rock« Danger Zone »de 1986 du hit à haute volée alimenté par l’adrénaline Top Gun. Cela vous donnera plus de détails Guerres des étoiles encore une fois.

Star Wars rencontre Top Gun dans la zone de danger

De la flotte de X-wings et d’autres navires rebelles / résistants planant à travers l’espace et à travers les lacs ensemble aux combats de chiens à grande vitesse au-dessus de la lune forestière d’Endor et de la planète tropicale de Scarif, ce montage énergique utilise des images de la trilogie originale, la nouvelle trilogie, et Rogue One: une histoire de Star Wars. En fait, le rédacteur en chef Jonathan McKay a dit qu’il avait spécifiquement attendu La montée de Skywalker qui sera diffusé sur une vidéo personnelle afin qu’il puisse utiliser autant de séquences X-wing que possible.

En plus des images volantes de vaisseaux spatiaux explosant dans l’espace et le ciel, ce sont les images des pilotes au sol, qui se lancent des casques, courent pour monter à bord des navires et se préparent pour la bataille, ce qui donne vraiment l’impression d’être un Guerres des étoiles film dans le style de Top Gun. À bien y penser, ce serait une excellente idée pour un futur film, même si Star Wars Resistance nous a donné un avant-goût de tout cela avec tous les vols effectués dans cette série animée. Peut être Guerres des étoiles nous emmènera dans la zone de danger à l’avenir.

