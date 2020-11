Star Wars: Quel âge a Bo-Katan dans The Mandalorian?

Avec l’aide d’Ahsoka Tano et de ses soldats clones, Bo-Katan et son groupe de guerriers mandaloriens ont pu reprendre la planète à Maul et à son gouvernement fantoche à la fin de La guerre des clones. Malheureusement, le siège de Mandalore a eu lieu quelques jours à peine avant que la République ne devienne l’Empire, et lorsque la transition s’est produite, la planète est tombée sous le contrôle de l’empereur.

Dans Rebelles, Bo-Katan a de nouveau conduit les forces à reprendre Mandalore, qui a été englouti dans une guerre civile entre le gouvernement loyaliste impérial et les combattants de la liberté aidés par l’Alliance rebelle. Une fois de plus, les bons gars semblaient revendiquer la victoire, et Bo-Katan fut nommé Mand’alor – le véritable chef des Mandaloriens selon les traditions guerrières de la race – et reçut le sabre noir, l’arme mandalorienne la plus sacrée.

Mais à un moment donné après cela, l’Empire a mené une Grande Purge sur Mandalore, un génocide qui a coûté la vie à la plupart des Mandaloriens de la planète. La série en direct explore les séquelles de cette tragédie, mais seulement dans de courts extraits d’exposition. Nous n’avons jamais une vue complète de la situation à Mandalore, mais selon Din et les Enfants de la Garde, il ne reste plus grand-chose à libérer sur la planète.

Le fait est que Bo-Katan y travaille depuis très longtemps, si longtemps que de nombreux fans se demandent quel âge a la Mandalorienne endurcie au combat au moment où Din la rencontre sur Trask. Malheureusement, nous ne savons pas exactement quand Guerres des étoiles chronologie, elle est née. Mais son histoire offre des indices sur son âge.

D’une part, elle était déjà adulte lorsque nous l’avons rencontrée pour la première fois lors de la guerre des clones, qui a eu lieu du 22 au 19 BBY (avant la bataille de Yavin). En supposant qu’elle a au moins la vingtaine pendant cette guerre, elle aurait eu la quarantaine au moment où Luke Skywalker a abattu l’étoile de la mort en Un nouvel espoir. Depuis Le mandalorien se déroule vers 9 ABY (après la bataille de Yavin), il est probable que Bo-Katan ait maintenant la fin de la quarantaine ou le début de la cinquantaine.

