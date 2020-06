Star Wars : Pourquoi Ewan McGregor est impatient de reprendre son rôle dans Obi-Wan Kenobi ?

Décidément, il en faut peu pour séduire Ewan McGregor. L’acteur qui interprète le rôle de Obi-Wan Kenobi dans la saga Star Wars a dévoilé des bribes d’informations sur les coulisses de la série. Et il en est tout fier et tout content !

Obi-Wan Kenobi : une série très attendue

Obi-Wan Kenobi est sans aucun doute l’une des séries Star Wars les plus attendues. Si Disney n’a pas daigné donner beaucoup d’indices sur le déroulement de la série, Ewan McGregor, l’acteur principal ne s’est pas fait prier pour partager quelques informations. Ce sont notamment des secrets des coulisses de la série. L’acteur a indiqué que la production a opté pour les mêmes technologies d’effets spéciaux utilisés dans une autre série, The Mandalorian. Et il semble impatient de revêtir à nouveau le rôle de Jedi. Pour rappel, l’acteur a été présent dans Episode I : la Menace Fantôme sorti en 1999, Episode II : l’Attaque des Clones sorti en 2002 et enfin Episode III : la Revanche des Sith sorti en 2005. Selon Ewan McGregor, l’ambiance du tournage de la série est beaucoup plus intéressante que celle de ces films de l’époque.

Des écrans LED HD

Ceux qui ont visionné le documentaire Disney Gallery dédié à The Mandalorian ont pu avoir un aperçu de cette nouvelle technologie. En effet, les traditionnels fonds verts sont remplacés par de vrais écrans LED haute définition. Les décors de chaque scène sont ainsi diffusés sur ces écrans géants. Une véritable avancée qui offre aux acteurs l’occasion de mieux s’imprégner de l’univers qui les entoure et donc d’être à l’aise dans leur personnage. Cela permet également de gagner du temps lors des montages puisqu’il n’est plus besoin d’ajouter les décors sur des fonds verts en post-production. De plus, les équipes n’ont plus besoin de se déplacer sur les différents lieux de tournage Enfin, les décors n’ont pas à être ajoutés sur des fonds verts en post-production, car la mise en boîte se fait directement sur le plateau.

La magie des effets spéciaux dernier cri

« Je ne sais pas si vous avez vu les coulisses de la série The Mandalorian, mais ils utilisent ce système incroyable. C’est particulièrement génial. Vous avez le sentiment d’être vraiment sur place, dans le décor et cela rend les choses beaucoup plus réelles pour nous les acteurs », a notamment expliqué Ewan McGregor. La magie des effets spéciaux dernier cri l’aurait donc totalement subjugué. Et il a bien raison. Aujourd’hui, les choses ont tellement évolué, si bien que les tournages de films sur fond bleu ou fond vert semblent complètement dépassés et ringards. Les nouveaux effets spéciaux permettent aux acteurs de voir ce que le public verra à l’écran. Quand découvrir la série Obi-Wan Kenobi ? Il faut être surtout être patient puisque la sorie officielle n’aura pas lieu qu’à l’horizon 2022.