Star Wars: Liste de certains criminels qui n’ont pas utilisé son potentiel et certains qui l’ont trop utilisé

Star Wars est l’une des franchises cinématographiques les plus lucratives et les plus appréciées de tous les temps, la propriété fantastique faisant l’objet de trois trilogies depuis 1977, de plusieurs émissions de télévision et d’innombrables bandes dessinées et de la littérature de l’univers étendu.Cependant, grâce à la très le fait que la galaxie Star Wars soit remplie de personnages uniques, certains bénéficient d’un temps d’écran excessif.

Liste de certains criminels qui n’ont pas utilisé son potentiel et d’autres qui en ont trop utilisé:

Lando Calrissian

Lando Calrissian de Billy Dee Williams est l’un des personnages les plus intéressants et les plus intéressants de la galaxie Star Wars. Williams est apparu dans les deux derniers films de la première trilogie, puis est apparu dans Rise of Skywalker, tandis que Donald Glover a joué le personnage de Solo: A Star Wars Story.

Bossk

Bossk est peut-être un chasseur de primes qui, bien qu’il apparaisse dans la trilogie originale, n’est pas également appelé comme il doit l’être. Le personnage est l’un des chasseurs de primes les plus notoires de la galaxie, cette réputation étant explorée dans les œuvres de l’univers étendu.

Capitaine Phasma

Le capitaine Phasma a été un élément clé de la promotion des Éveils de la Force. Joué par la superbe Gwendoline Christie, le capitaine Phasma était un exécuteur au look cool de l’Ordre primaire qui semblait être une véritable menace pour les héros.

Snoke

Malgré le fait même que Snoke soit un méchant, il est probablement la victime la plus importante de la trilogie de la suite. The Force Awakens a mis Snoke en place parce que le grand méchant de la trilogie, montrant qu’il était le mentor de Kylo Ren dans les voies du côté obscur.

Boba Fett

Peut-être l’entrée la plus évidente de cette liste, Boba Fett, est l’archétype d’un personnage Star Wars sous-utilisé. Le chasseur de primes est aimé des fans, bien qu’il n’ait à peine eu aucun temps d’écran dans la trilogie originale.

Trop utilisé de son potentiel

Finlandais

Celui-ci va être une entrée controversée, mais c’est principalement pour essayer de savoir comment le personnage a été utilisé après Force Awakens. L’idée que Finn était un nazi qui a fait défection est brillante, mais cela a été sous-estimé dans les films qui ont suivi.

Whiny Anakin Skywalker

Celui-ci pourrait également être controversé car il ne s’applique qu’à une période particulière de la vie d’un personnage, mais il mérite certainement une place sur cette liste par les critiques qu’il a reçues. Cela s’applique à Anakin Skywalker dans Attack of the Clones, de nombreux fans s’opposant à la façon dont Anakin a été caractérisé pendant ce film.

Empereur Palpatine

Avant son apparition dans The Rise of Skywalker, cela aurait été une inclusion presque sacrilège dans la liste actuelle, l’Empereur Palpatine étant l’un des personnages emblématiques de Star Wars de tous les temps.

Nute Gunray

La trilogie prequel a connu une renaissance récemment. La trilogie a d’abord été détestée par les fans grâce à son obsession de plonger profondément dans les accords commerciaux galactiques et donc la politique de la galaxie, en évitant l’action de la trilogie originale.

Kylo Ren

Kylo Ren est peut-être un méchant fantastique, et son arc de personnage, bien qu’il soit prévisible, a été bien fait dans une certaine mesure dans la trilogie de la suite. Cela étant dit, le personnage a persisté trop longtemps dans le film final.

