Star Wars : le spin off consacré à Obi-Wan sera réalisé comme The Mandalorian

Après The Mandalorian qui a été un franc succès auprès des fans de l’univers Star Wars, la plateforme de SVOD Disney+ prépare maintenant la sortie d’une série centrée sur Obi-Wan.Cependant, suite à la pandémie de coronavirus, la plateforme n’a pas pu commencer son tournage car certaines modifications ont encore été apportées au niveau du scénario.

De ce fait, aucune date précise de sortie sur Disney+ n’a pu être communiquée, en raison de ce retard. Toutefois, il sera fort possible que ce sera pour l’année 2022.

En attendant, certains détails ont tout de même été dévoilés par la production concernant des points communs avec The Mandalorian.

Réalisé avec le même procédé que The Mandalorian

Des effets spéciaux, des décors et des images à couper le souffle, ce sont là les points forts de The Mandalorian,qui a suscité de vives réactions auprès des fans.

Ainsi, pour ce nouveau spin-off de Star Wars, la même technologie révolutionnaire sera utilisée pour la rendre tout aussi incroyable visuellement.

Et l’acteur Ewan McGregor l’a confirmé dans un podcast de l’ACE Universe : « [La prélogie] était faite devant des écrans bleus et verts et c’était difficile d’imaginer mais de nos jours, je trouve que les choses ont tant évolué que la plupart de ce que vous verrez est ce que nous verrons sur le plateau. Je ne sais pas si vous avez vu les coulisses de la série The Mandalorian mais ils utilisent un écran incroyable. C’est assez incroyable, vous avez le sentiment d’être dans un décor, cela rend les choses plus réelles pour nous, les acteurs. »

La technologie avait déjà été testée sur les spin-off Rogue One et Solo, mais c’est avec The Mandalorian que le système a été utilisé.

Le système utilise en fait une technologie reposant sur des écrans LED géants en forme d’anneau qui permettent de projeter et calculer les décors en temps réel autour des comédiens.

Sinon, en attendant la sortie de cette nouvelle série sur Disney+, vous pouvez déjà commencer à regarder ou revoir si vous l’avez déjà vu la série The Mandalorian.