Star Wars: La revue finale de la série Clone Wars

Après 12 ans et deux «fins» précédentes, Star Wars: La guerre des clones est finalement donné une conclusion correcte et définitive dans la finale de la série à juste titre intitulée «Victoire et mort». La finale a livré une fin tendue et émotionnelle avec suffisamment de fermeture pour The Clone Wars et ce chapitre dans la vie d’Ashoka Tano et du capitaine Rex. Il a encapsulé tout ce qui est Guerres des étoiles avec son examen de rester fidèle à vous-même et à vos croyances pendant une période extraordinairement chaotique et incertaine. Outre de superbes visuels et des décors passionnants, ‘Victory and Death’ est une pièce très divertissante de Guerres des étoiles médias de Dave Filoni et du créateur de franchise George Lucas.

Avec l’Ordre 66 en plein essor, «Victoire et mort» a poursuivi la nature cinématographique de ces quatre derniers épisodes en reprenant là où l’épisode précédent s’était arrêté avec Ahsoka et Rex apparemment pris au piège et coincés. Même en sachant que leur sort était assuré pour Star Wars Rebels, la tension entourant leur situation était encore assez élevée en raison de la question de savoir comment ils échapperaient tous les deux. Non seulement cela, mais Maul rampait également autour du navire alors qu’il prenait les mots d’Ahsoka pour « provoquer un certain chaos », ce qui en faisait un énorme joker dans leur combat pour la survie.

Cependant, ce n’était pas seulement leur sort qui devait inquiéter, mais aussi les clones. Ahsoka s’est fait un devoir, à la fois pour elle et pour Rex, de ne blesser ou étourdir que les clones soumis au lavage de cerveau plutôt que de les tuer. Compte tenu de la quantité de clones autres que les fans de Rex avaient appris à connaître au cours de la série, un certain nombre d’entre eux auraient pu être des visages familiers sous leurs casques. Alors que Jesse a joué un rôle central dans l’apogée, il était à peu près le seul autre clone nommé à part Rex à avoir une incidence sur l’intrigue. La finale aurait vraiment pu amplifier le facteur émotionnel des clones si plus de clones nommés ont été présentés dans les attaques contre Ahsoka, comme même le nouveau clone Sterling qui a été présenté il y a quelques épisodes seulement. Même avec le fait que The Clone Wars«La liste des clones nommés a considérablement diminué au cours des deux dernières saisons, car plusieurs ont rencontré leur disparition d’une manière ou d’une autre, il y en a encore une poignée qui aurait pu être utilisée pour intensifier le drame émotionnel pour Ahsoka et le public.

Malgré cela, la décision d’Ahsoka d’empêcher autant de pertes de vie que possible est l’un des aspects les plus forts de l’épisode et de son personnage. Il souligne à quel point la nature d’Ahsoka est animée par la compassion et l’empathie. Elle comprend que les clones ne sont pas totalement eux-mêmes grâce aux puces détournant leur esprit et ne veut voir aucun d’eux tué. C’est un contraste assez frappant par rapport aux autres scènes de l’Ordre 66, y compris celles de La vengeance des Sith, où les Jedi attaquent par réflexe une fois l’ordre exécuté. Ici, Ahsoka, qui a déjà reconnu à quel point l’Ordre Jedi s’est éloigné de son chemin, se tient par sa nature et traite la situation de la véritable manière Jedi d’utiliser la Force uniquement pour la défense. Même malgré l’objection de Rex et l’avertissement que ses frères la tueront s’ils ne ripostent pas correctement, Ahsoka est restée fidèle à elle-même et a utilisé des moyens non létaux pour la défendre et Rex. C’était le signe de ponctuation parfait pour la terminer Clone Wars arc et examinez pourquoi elle est le Jedi idéal, même si elle ne porte plus ce titre officiel.

Bien que Ahsoka et Rex soient sur une ligne directrice de non-tuer, il y avait encore beaucoup d’action tout au long de l’épisode. Que ce soit Ahsoka et Rex combattant des clones dans le couloir, l’attaque de Maul sur l’hyperdrive ou le chaos de la baie du hangar, il y avait plusieurs séquences d’action passionnantes. La bataille de la baie du hangar a été un moment fort alors qu’Ahsoka et ses droïdes ont eu recours à des moyens uniques pour disposer de nombreux clones que Jesse avait assemblés, ce qui a conduit à une séquence assez excitante de l’évasion d’Ashoka et Rex. L’action tout au long était bien chorégraphiée et animée, en veillant à noter à quel point Ahsoka et Rex avaient du mal à affronter le nombre de clones qui arrivaient. Encore une fois, pour deux personnages dont nous connaissons le destin, Dave Filoni a trouvé d’excellents moyens d’augmenter la tension autour de leur survie.

Côté vocal, Ashley Eckstein et Dee Bradley Baker ont réalisé certaines de leurs meilleures performances de tous les temps en tant que personnages de «Victory and Death». Eckstein a fait un excellent travail en tant qu’Ahsoka dans sa confiance et son refus obstiné de laisser des clones sérieusement endommagés lors de leur évasion. Au cours de la saison, Eckstein a trouvé un bel équilibre entre l’adolescent Ahsoka que nous connaissions des saisons précédentes et le sage sage de Rebelles et cet équilibre transitoire était plus que jamais affiché ici. Baker, quant à lui, a montré sa gamme en tant que Rex et les autres clones en se concentrant sur l’inquiétude de Rex sur Ahsoka et les émotions conflictuelles qu’il ressentait envers ses frères. Les allers-retours de Rex et Jesse concernant le placement douteux d’Ahsoka dans l’Ordre 66 ont capturé la tension entre eux et Baker a fait un excellent travail pour montrer une partie du doute à Jesse avant que la programmation ne reprenne.

La musique de Kevin Kiner a de nouveau élevé l’épisode, en particulier pendant les dernières minutes. La décision de Filoni de laisser les dernières minutes être libres de tout dialogue alors qu’Ahsoka réfléchissait à tout ce qui se passait avec rien mais la musique superposée aux visuels augmentait le poids de la finale. Cela a renforcé la façon dont les personnages ont conduit ces derniers épisodes et a créé une scène parallèle très intéressante à la décision initiale d’Ahsoka de quitter l’Ordre Jedi dans la finale de la saison 5. Et cela n’a rien à dire sur la surprenante scène finale de la série qui met en évidence le lien entre deux certains personnages. Ce que George Lucas, Dave Filoni et leur équipe ont créé ici était tout simplement pur Guerres des étoiles excellence qui a eu une grande quantité de fermeture comme The Clone Wars, à la fois la série elle-même et l’événement dans l’univers, arrive à une fin décisive, tragique et sincère.

Évaluation: 9/10

