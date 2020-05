Star Wars : Jedi Temple Challenge, un premier trailer savoureux

Disney et Star Wars viennent de publier la bande-annonce d’un jeu télévisé de type Legends of the Hidden Temple intitulé Star Wars : Jedi Temple Challenge. Sachez qu’il y a maintenant une date de sortie, et ce sera pour le 3 juin prochain.

Star Wars : Jedi Temple Challenge est le dernier d’une longue liste de nouveaux contenus Disney et Star Wars à venir. Star Wars : The Clone Wars vient de terminer sa dernière saison au début de l’année après une interruption d’un an. La saison 2 de Mandalorian sera diffusée cette année en octobre. Le tournage a été terminé avant le confinement du coronavirus, il comblera donc le vide laissé par le manque de nouveaux films Star Wars cette année.

Un jeu télévisé à la sauce Star Wars

La série Star Wars : Jedi Temple Challenge avait été annoncée à la fin de l’année dernière, comme un projet Disney+ à venir. Le projet d’un jeu télévisé tournant autour du monde Jedi a été révélé à cette époque, tout comme le fait qu’Ahmed Best en soit l’animateur. Best est connu pour son rôle de Jar Jar Binks dans l’univers de Star Wars. Il a également été annoncé qu’il serait rejoint par l’actrice de Veep Mary Holland, en tant que compagnon droïde.

Tout comme les enfants des années 90, Disney semble aussi avoir vu l’attrait d’un spectacle similaire à Legends of the hidden temple (la légende du temple caché). La série sera présentée en première avec deux épisodes complets le 3 juin 2020. Selon le communiqué de presse, « la série teste la force, les connaissances et la bravoure des jeunes padawans dans une série d’épreuves destinées à découvrir qui sont capables de devenir un chevalier Jedi ». La série se composera de 10 épisodes et fera ses débuts sur StarWarsKids.com, ainsi que sur la chaîne YouTube officielle Star Wars Kids.

Une bande-annonce finement mise en scène

La bande-annonce s’ouvre sur un logo de l’Ordre Jedi, et à une narration de Best. Ensuite des clips de trois équipes de deux enfants qui relèvent des défis physiques et des puzzles. Tous les défis sont bien évidemment tirés de l’univers Star Wars. On y fera également la connaissance de deux nouveaux droïdes, tandis que Best campera le rôle d’un nouveau maître Jedi, Kelleran Beq.



Il guidera les participants à travers trois séries d’épreuves, et les gagnants deviendront des Chevaliers Jedi et manieront le sabre laser. Holland prêtera sa voix au tout nouveau droïde de protocole AD-3, tandis que Sam Witwer sera la voix du « côté obscur de la Force ». Comme Best, ce n’est pas la première fois que Witwer participe à l’univers de Star Wars. Witwer a déjà joué la voix de Dark Maul dans Star Wars : The Clone Wars, Palpatine dans Star Wars Rebels, et a joué en même temps la voix de Starkiller dans Star Wars : The Force Unleashed.

Legends of the hidden temple, une inspiration évidente

Legends of the Hidden Temple est une série d’action-aventure/jeu de Nickelodeon qui a été diffusée entre 1993 et 1995. La série télévisée tournait autour d’un temple rempli de trésors perdus, sur fond d’un ancien décor à thème maya. L’émission semble avoir repris les mêmes concepts que Legends of the Hidden Temple. C’est un jeu télévisé avec des enfants qui participent, et judicieusement surnommé Padawans (apprentis Jedi), et les défis rappellent ceux de l’ancienne émission de Nickelodeon.

Il semble que le jeu plaira surtout aux enfants, ainsi qu’à tous les fans plus âgés de Legends of the Hidden Temple. Elle donnera également à Best une chance de se racheter dans l’univers de Star Wars, après les critiques que Jar Jar Binks a reçues au fil des ans. Plus important encore, il semble que le défi Star Wars : Jedi Temple sera amusant pour toute la famille.