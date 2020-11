Star Wars Jedi: Fallen Order passe à Clone Wars avec ce mod de droïdes de combat

in

Il y a des gens qui pensent vraiment que les préquelles de Star Wars sont de bons films. Écoutez, nous ne sommes pas ici pour juger. Nous sommes juste ici pour dire que vous pourriez être intéressé par ce mod Star Wars Jedi: Fallen Order. Au lieu de combattre les Stormtroopers, vous pouvez tous les remplacer par des droïdes de combat de l’époque de la guerre des clones.

SooperSnell a utilisé plusieurs techniques de modding pour remplacer tous les ennemis du jeu par des droïdes de combat. Cela inclut les Stormtroopers, les Flametroopers, les Jump Troopers impériaux, les droïdes bagarreurs, les unités impériales R2 et les quatre Purge Troopers. Le créateur a remplacé les Purge Troopers par des B2 Battle Droids, tandis que toutes les autres unités ont été remplacées par des B1 Battle Droids avec des skins différents.

Les modèles de droïdes de combat ont été empruntés à Star Wars: Battlefront II, et pourtant ils parviennent à se fondre étonnamment bien. Et oui, nous sommes conscients que cela n’a aucun sens pour l’histoire, mais cela ne nous a pas empêchés de mettre en évidence le mod Mandalorien qui transforme Cal Kestis en Din Djarin. SooperSnell souligne également que B2 Battle Droids ne devrait pas utiliser d’armes, mais soyons honnêtes, ce n’est vraiment pas si grave et le résultat est assez impressionnant.

L’installation du mod Separatist Droid Army vous oblige simplement à extraire le fichier zip et à le placer dans le dossier pakchunks. Si vous voulez passer en mode préquelle complet, jetez un coup d’œil au mod Obi Wan Kenobi de Bleedn pour l’expérience ultime. Vous pouvez également essayer Vortex, un outil de gestion de mod qui simplifie encore plus le processus.

Nous avons une liste des meilleurs jeux Star Wars sur PC si vous avez récemment joué à Fallen Order et que vous souhaitez essayer quelque chose de différent. Un sabre laser est un peu comme une épée, non? Nous pensons que oui, c’est pourquoi vous voudrez peut-être également consulter nos meilleurs jeux d’épée sur la liste PC.