Star Wars Jedi: Fallen Order est le deuxième jeu le plus vendu de l’année dernière

La nouvelle saison de The Mandalorian est là pour vous aider à effacer vos souvenirs désagréables de Rise of Skywalker et vous faire repenser au bon contenu Star Wars. Comme Star Wars Jedi: Fallen Order, par exemple. L’aventure solo de Respawn dans Star Wars a fracassé ses objectifs de vente initiaux, et ce succès a duré la majeure partie de l’année.

Jedi: Fallen Order est le deuxième jeu le plus vendu des 12 mois précédant octobre, du moins aux États-Unis, selon le groupe de suivi des ventes NPD. La liste est classée par ventes en dollars et ne couvre que les ventes de jeux complets au détail et numériquement, donc aucun revenu DLC n’est inclus. Fallen Order est le deuxième après Call of Duty: Modern Warfare.

Fallen Order vient juste au-dessus d’Animal Crossing: New Horizons, mais il convient de noter que NPD n’obtient pas d’informations sur les ventes numériques pour les jeux Nintendo.Le classement de Switch est donc basé uniquement sur les ventes au détail physiques. New Horizons pourrait être le véritable premier rang si les ventes numériques étaient comptabilisées, mais le succès de Fallen Order est toujours remarquable.

Fallen Order est déjà tombé de la liste des meilleurs vendeurs du calendrier 2020, il semble donc que la grande majorité de ses ventes ait eu lieu dans la fenêtre de lancement précoce. Et avec les premières indications de ventes monstrueuses de jeux comme Assassin’s Creed Valhalla et Call of Duty: Black Ops – Cold War, il pourrait ne pas conserver cette deuxième place dans la fenêtre de douze mois, même en novembre.

Quoi qu’il en soit, il semble que l’avenir des jeux Star Wars soit radieux. Une suite de Fallen Order a été publiée dans les offres d’emploi quelques semaines à peine après le lancement initial, donc EA a clairement prévu de tirer le meilleur parti de ce succès.

