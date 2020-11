Star Wars: Felicity Jones sur Rogue One, l’avenir de la franchise de Jyn Erso

Pour ce qui est de fixer la barre des sorties de films Star Wars non épisodiques, Rogue One (2016) a ouvert la voie, et sa star Felicity Jones mérite une grande partie de ces éloges. Tout en faisant la promotion de son prochain film Midnight Sky, l’actrice a parlé à The Hollywood Reporter du tournage du film, de sa réception et de son avenir dans la franchise. […]

Le post Star Wars: Felicity Jones sur Rogue One, Franchise Future de Jyn Erso est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Tweet