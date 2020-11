Star Wars Deepfake présente William Shatner de Star Trek dans le rôle de Luke Skywalker

in

Bonjour, et bienvenue dans une autre édition de « regarder l’offre constante d’Internet de deepfakes inquiétants et les évaluer en fonction de leur compétence objective et de leurs horreurs existentielles. »

L’offre d’aujourd’hui est Guerres des étoilessur le thème, et tu sais quoi? Pas sûr que nous ayons jamais couvert un Guerres des étoiles deepfake avant, ce sera donc une entrée unique dans la bibliothèque Den of Geek. C’est une bibliothèque très idiote. Nous n’appliquons pas la règle du «non-parler», alors n’hésitez pas à crier dans les commentaires en standard.

«Et si un jeune William Shatner avait été choisi comme Luke Skywalker?» n’est certainement pas une question que nous pensions nous poser cette semaine, mais une nouvelle L’Empire contre-attaque La vidéo de DeepFaker a attiré notre attention sur la question, tout comme un chat pourrait amener une souris morte à votre porte un matin d’automne vif. «Que sommes-nous censés faire avec ça?» Eh bien, regardez-le, méditez sur le cercle de la vie, puis lancez-le par-dessus la clôture pour qu’une autre pauvre âme puisse s’en occuper.

Années 1980 L’empire contre-attaque est toujours considéré par beaucoup comme le meilleur Guerres des étoiles film – bien que de nombreux versements de Lucasfilm aient tenté de l’améliorer au cours des 40 dernières années – et la performance de Mark Hamill en tant que Luke Skywalker pendant l’apogée de la suite est rapidement devenue un moment cinématographique emblématique. Ce nouveau deepfake arrive à la fin, après avoir amené Shatner pour une formation essentielle basée sur Dagobah avec Maître Yoda.