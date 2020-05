Star Wars Day 2020: Comment l’héritage de la femme Jedi Ashoka Tano vit

– Publicité –



Star Wars Day 2020: Il n’est pas exagéré de dire que l’émission Star Wars a donné aux fans certains des plus grands héros de nombreuses sources. Maintenant, avoir ceux qui existaient dans notre panthéon culturel depuis plus de quatre décennies de plus au cours de la dernière décennie que jamais avant l’empire de science-fiction, qui a été créé par George Lucas en 1977, a également évolué de façon exponentielle au cours des dernières années. années. Et maintenant que nous célébrons le 4 maie, il y a une célébration faite par les fans de la franchise bien-aimée, nous jetons un coup d’œil à l’héritage de l’un de leurs personnages les plus importants.

Le personnage est Ahsoka Tano, qui est la première femme Jedi à diriger la franchise Star Wars. Maintenant, bien qu’il ne soit apparu que dans les projets d’animation, Tano est maintenant devenu une partie vitale de la tradition de Star Wars.

– Publicité –

Tout d’abord, il a été présenté dans la série télévisée suivante, dont la finale de la série a été diffusée aux États-Unis au cours du week-end sur Disney Plus. Les six premières saisons de l’émission sont désormais disponibles en streaming aux Emirats Arabes Unis sur Starz Play. Il n’y a pas encore de date de sortie pour la région pour la septième et la toute dernière saison.

Le personnage a été présenté comme un jeune et un Padawan naïf à Anakin Skywalker qui continue également à devenir le méchant le plus redouté de la galaxie, le personnage de Dark Vader Ahsoka était le point d’entrée pour les jeunes téléspectateurs de la franchise, puis elle a agi comme un clin d’œil aux sarrasins et aux manières audacieuses de Skywalker.

Et même si elle n’était pas le personnage préféré de tout le monde tout de suite, de nombreux fans l’ont trouvée trop ennuyeuse, l’apprentie fougueuse s’est rapidement fait un nom avec sa loyauté et sa capacité à faire face à toutes sortes de situations difficiles.

– Publicité –