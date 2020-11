Star Wars: ce que pourrait être la série Boba Fett Disney +

Comment Boba est-il sorti de cette fosse de Sarlacc?

Depuis que Boba Fett s’est révélé dans les dernières secondes de Le mandalorien« The Passenger », les fans se demandent ce qu’il fait dans la série. Joué par Temuera Morrison, l’acteur qui a joué Jango Fett et les soldats clones dans la trilogie Prequel, Boba Fett n’apparaît que brièvement, regardant depuis une falaise comme Din Djarin et l’enfant zoomer à travers le désert de Tatooine, un air renfrogné permanent sur son visage marqué.

Il est impossible de dire à partir de cette scène quelles sont exactement ses motivations à ce stade. Nous savons Le mandalorien a lieu cinq ans après que Boba Fett a plongé dans la fosse de Sarlacc, ce qui signifie probablement qu’il parcourt le désert depuis un bon moment depuis son évasion. Pourquoi n’a-t-il pas récupéré son armure après tout ce temps? Et comment a-t-il échappé à la grande fosse de Carkoon en premier lieu? La continuité des légendes s’est efforcée de répondre à cette dernière question et pourrait éventuellement faire allusion à la façon dont Disney abordera le sujet.

Boba Fett s’est échappé pour la première fois de la fosse de Sarlacc lors de l’événement de la bande dessinée de 1991 Empire sombre par Tom Veitch et Cam Kennedy. Il est révélé dans le livre que l’armure du chasseur de primes l’a protégé du système digestif de la bête assez longtemps pour qu’il puisse se frayer un chemin. Dans le recueil de nouvelles de 1996 Contes du palais de Jabba, JD Montgomery a écrit une histoire sur cette même évasion. « Un barve comme ça: le conte de Boba Fett« est une histoire lointaine qui révèle que le chasseur de primes a pu établir une connexion télépathique avec la conscience du sarlacc et utiliser des grenades à commotion cérébrale pour faire exploser l’intérieur du monstre. Puis le roman de 1998 L’armure mandalorienne par KW Jeter a exploré les conséquences directes de son évasion, révélant que c’était le chasseur de primes rival Dengar qui avait retrouvé le demi-mort Boba Fett dans le désert et l’avait soigné.

Dans le passé, Disney a canonisé des éléments de la continuité des légendes lorsqu’ils correspondent à la chronologie moderne (voir: Grand amiral Thrawn), il n’est donc pas exagéré de dire que nous pourrions voir une version des histoires susmentionnées au début d’un Boba Spin-off de Fett. Par exemple, nous aimerions voir l’équipe créative de l’émission adapter la version complètement non conventionnelle de Montgomery sur l’évasion de sarlacc. Imaginez cela comme votre épisode pilote: le féroce chasseur de primes suspendu aux parois des intestins du sarlacc alors qu’il est en conversation télépathique constante avec la créature qui le digère actuellement. Cela semble assez cool, intéressant, dégoûtant, et une grande déclaration pour un premier épisode. De plus, vous pourriez enfin voir Boba Fett faire sauter des trucs, ce qu’il n’a pas eu le temps de faire dans les films qui l’ont rendu célèbre.

Mme Boba Fett et Boba Fett Jr.

Vu que dans la trilogie originale, il était un vrai solitaire qui n’était vraiment connecté qu’à Han Solo, Jabba the Hutt et Dark Vador, il semble qu’il ne reste plus beaucoup de gens dans la saga qui se souviendraient même de qui était Boba Fett , et encore moins lui souhaiter la bienvenue. Mais si Legends est une indication, il est possible que Boba ait une famille vers qui se tourner.