Star Wars Alun Felicity Jones sur ce qu’elle aimerait voir si son personnage de Rogue One revient

En ce qui concerne les franchises cinématographiques, aucune n’est aussi emblématique que Star Wars. Des générations entières ont grandi dans la galaxie très, très loin, et la franchise ne montre aucun signe de ralentissement. Lorsque Disney a acquis Lucasfilm, la propriété a commencé à se développer, y compris des films autonomes comme Rogue One: Une histoire de Star Wars. Et maintenant, la star Felicity Jones a parlé de revenir jouer son rôle de Jyn Erso dans le futur.