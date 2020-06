– – –

Star Wars: The Rise of Skywalker regorge de services de fans et de références au canon de Star Wars. Cela inclut des rappels à des personnages préférés des fans comme Qui-Gon Jinn et Ahsoka Tano. Ahsoka est d’abord entré dans le canon de Star Wars en tant que padawan d’Anakin Skywalker dans la série animée Clone Wars. Elle a ensuite combattu Dark Vador dans Star Wars Rebels.

Star Wars: Ahsoka Tano est-il mort dans The Rise of Skywalker?

Ce n’est pas un secret que Star Wars: The Rise of Skywalker nous a laissé beaucoup de questions sans réponse. L’une concerne le personnage d’Ashoka Tano, l’apprenti d’Anakin Skywalker dans Star Wars: The Clone Wars. Vers la fin de l’épisode IX, alors que Rey est sur le point de battre l’empereur Palpatine, elle entend les voix de plusieurs Jedi lui envoyer ses forces.

Parmi ces voix figurent Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Yoda et Qui-Gon Jinn, tous morts. Elle entend également la voix d’Ahsoka Tano, ce qui amène les fans à croire deux choses: qu’elle est devenue Jedi et qu’elle est également morte.

La saison 7 de Clone Wars met fin à l’histoire de l’ère Prequel d’Ahsoka Tano, ce n’est que la fin de la première partie de son histoire. Bien qu’elle ne soit physiquement dans aucun des films, la présence d’Ahsoka se fait sentir jusqu’à The Rise of Skywalker quand elle parle à Rey à travers la Force lors de la bataille culminante du film avec Palpatine.

Même s’il est tout aussi probable que son inclusion dans cette scène soit simplement un clin d’œil aux fans de Star Wars qui aiment le personnage, la ligne unique d’Ahsoka a amené les fans à se demander si cela signifie qu’elle est décédée avant les événements de la suite de la trilogie.

Bien qu’il existe des «preuves» que cela pourrait être le cas, principalement que les autres Jedi qui parlent à Rey dans The Rise of Skywalker – Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Kanan Jarrus, Aayla Secura, Mace Windu, Yoda , Qui-Gon Jinn, Luminara Unduli et Adi Gallia – sont tous morts.

Mais la différence est que nous avons vu la mort de tous ces autres personnages, que ce soit dans les films, les séries télévisées ou dans les pages des livres et des bandes dessinées. (Bien que nous ne voyions pas comment Maître Unduli est mort, sa mort a été confirmée dans Rebels.) Mais si vous suivez les aventures d’Ahsoka après The Clone Wars, vous verrez qu’elle survit non seulement à la purge Jedi mais à l’Empire lui-même.

Et, quand Ahsoka se révèle enfin à Ezra Bridger, Kanan Jarrus, Hera Syndulla et le reste des Spectres, c’est un grand moment d’espoir pour la galaxie. Voici cet ancien héros Jedi prêt à aider. Et, oui, Ahsoka laisse son sabre laser à la fin de The Clone Wars, mais au moment où elle revient sur Rebels, elle a construit deux nouveaux sabres laser à lame blanche ainsi qu’une nouvelle raison de se battre. Et pas seulement aller à la guerre pour la République pendant les guerres de clones, aider la rébellion est vraiment la bonne cause.

De plus, la dernière fois que nous voyons Ahsoka dans la finale de la saison 2, c’est dans un duel contre Dark Vador. Elle reste également sur Malachor, gardant Vader pour que Kanan et Ezra puissent s’échapper. Et, alors que les deux héros rebelles se sont envolés pour une autre saison d’aventures, le sort d’Ahsoka a été laissé en suspens pendant toute la saison 3 et une bonne partie de la saison 4 jusqu’à ce qu’elle soit ramenée dans «Un monde entre les mondes», l’un des les histoires les plus significatives de l’histoire de Star Wars? Pourquoi? Comme il introduit le concept de voyage dans le temps dans la galaxie très loin.

Comme nous nous en souvenons, la dernière fois que nous voyons Ahsoka à l’écran, c’est sur la planète natale d’Ezra, Lothal. Et, elle y rencontre l’ancienne Spectre Sabine Wren et les deux prévoient de partir en mission pour retrouver Ezra, qui a disparu dans l’hyperespace avec le Grand Amiral Thrawn dans la finale de la série Rebels.

Ahsoka pourrait être dans la quarantaine la prochaine fois que nous la verrons à l’écran. Donc, en ce qui concerne son rôle dans The Mandalorian, votre supposition est aussi bonne que la nôtre. Et, le spectacle représentera-t-il la fin de la ligne pour Ahsoka? Sinon, la fin de son histoire viendra-t-elle dans la série rumeur de retombées qui suivrait prétendument l’apparition d’Ahsoka dans la série en direct?

