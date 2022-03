Star Trek Picard saison 2 : date de sortie, heure, casting, spoilers, quelle plateforme de streaming ?

Dans la deuxième saison de Star Trek : Picard, nous verrons l’emblématique Jean-Luc Picard et son équipage voyager dans le passé. Ce nouveau voyage passionnant aura néanmoins des enjeux importants.

Dans la foulée, Picard sera amené à demander de l’aide à ses amis. Les dangers du 21e siècle se feront jour pour l’équipe, qui devra anéantir une administration infâme cherchant à opprimer les habitants de la planète. Si vous voulez en savoir plus sur la première de la saison 2 de Star Trek : Picard, nous sommes là pour vous !

Star Trek: Picard Saison 2 Date de sortie

L’épisode 1 de la saison 2 de Star Trek: Picard sortira le 4 mars 2022, à 0h00 sur Amazon Prime Video. La deuxième saison compte dix épisodes au total. Chaque épisode dure environ 45 à 60 minutes.

Où regarder Star Trek : Picard saison 2 en streaming ?

Vous pouvez regarder l’épisode 1 de la saison 2 de Star Trek: Picard dès sa sortie à la date et à l’heure susmentionnées en vous rendant sur Amazon Prime Video. En dehors de cela, vous pouvez regarder la saison précédente sur Amazon Prime Video également ou à l’achat sur Apple TV. Pour l’instant, ce sont les seules options disponibles pour regarder la série en streaming France.

Star Trek: Picard saison 2 épisode 1 Spoilers

Dans le premier épisode de la saison 2 de Star Trek: Picard, Picard et l’équipe voyageront au 21e siècle pour protéger leur avenir contre un régime totalitaire. Le chef du système est une imitation diabolique de Picard, donc Picard devra se vaincre de manière à terminer la mission. Il y aura une grande confrontation qui aura des conséquences désastreuses. De nouveaux personnages feront leur apparition, dont Seven of Nine, qui pourraient être aux prises avec une crise d’identité et seront obligés de réfléchir sur la vie et de faire des révélations. Voici une bande-annonce pour la deuxième saison !

Star Trek Picard, saison 2 - Trailer officiel | Prime Video

Lire cette vidéo sur YouTube

Casting de la saison 2 de Star Trek : Picard

La deuxième saison de Star Trek : Picard mettra en vedette Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard, le capitaine du vaisseau USS Enterprise. Alison Pill jouera Agnes Jurati, une cybernéticienne humaine qui travaillait à l’Institut Daystrom. Jeri Ryan sera de retour en tant que Seven of Nine, un ancien drone Borg qui rejoint le vaisseau de la Fédération Voyage. Les autres acteurs qui devraient revenir sont Isa Briones (Soji Asha), Evan Evagora (Elnor), Michelle Hurd (Raffi Musiker) et Santiago Cabrera (Cristobal « Chris » Rios).

Le casting de retour de la saison 2 comprend également Orla Brady (Laris), Brent Spiner (Altan Inigo Soong) et Annie Wersching (The Borg Queen), entre autres. En dehors d’eux, les prolifiques Whoopi Goldberg et John de Lancie font également un retour dans la franchise pour reprendre leurs rôles respectifs, Guinan et Q.