Star Trek Picard : la vraie raison pour laquelle la série touche à sa fin avec la saison 3

Patrick Stewart a annoncé que la troisième saison de Star Trek : Picard sera la dernière, et bien que la franchise continue avec d’autres grandes séries, les fans ont eu le cœur brisé. Mais il y a peut-être une raison derrière les coulisses.

Si Star Trek : Picard poursuit son plan de fin après 3 saisons, cela ne devrait pas surprendre les fans de Star Trek. Après que la production ait été retardée en raison de la pandémie, la saison 2 de Star Trek : Picard sera finalement diffusée outre-Atlantique sur Paramount+ le 3 mars 2022.

La saison 3 de Star Trek: Picard sera la dernière

À en juger par les avant-premières, la deuxième saison de la série dirigée par Patrick Stewart vaut bien l’attente. En plus du retour de presque tous les personnages de la saison 1 de Star Trek : Picard, y compris Seven of Nine (Jeri Ryan), Star Trek : Picard saison 2 ramène Guinan (Whoopi Goldberg) et la Reine Borg (Annie Wersching) dans une histoire de voyage dans le temps/réalité alternative instiguée par Q (John de Lance), qui montrera à Jean-Luc “la route non empruntée”.

Le fait que Patrick Stewart soit revenu pour jouer Jean-Luc Picard est presque un miracle en soi. Lorsque le producteur exécutif Alex Kurtzman et son équipe ont initialement approché Stewart pour faire revenir Picard en 2018, l’acteur, alors âgé de 77 ans, avait l’intention de refuser.

Cependant, Stewart a été intrigué par leur proposition et leurs idées d’histoires car elles étaient “très différentes” des autres histoires de Star Trek. La saison 1 de Star Trek : Picard a débuté sur CBS All-Access, qui a depuis changé de nom pour devenir Paramount+, en janvier 2020, et a établi un nouveau record pour une série originale sur le service de streaming. En France, c’est sur Amazon Prime Video qu’est diffusée la série Star Trek Picard.

La saison 2 de Star Trek : Picard avait été approuvée et devait commencer à être produite en juin 2020, mais la pandémie a interrompu la production à Los Angeles pendant des mois. Après un certain temps, le tournage a finalement commencé en février 2021 avec l’intention de terminer les saisons 2 et 3 de la série dos à dos.

Patrick Stewart a récemment annoncé qu’il souhaitait quitter Star Trek: Picard en beauté pour sa dernière saison.

La mauvaise nouvelle ? Patrick Stewart, le producteur exécutif de Star Trek : Picard, Akiva Goldsman, et le producteur exécutif de la saison 2, Terry Matalas, ont tous indiqué que la saison 3 de Picard sera la dernière de la série. Cela a été une surprise pour de nombreux trekkers. Cependant, comme Goldsman l’a dit, le plan a toujours été de faire trois saisons de Star Trek : Picard.

Il y a quelques raisons logiques pour lesquelles Star Trek : Picard prévoit de s’arrêter après la saison 3. La première et la plus importante est que Patrick Stewart a maintenant 81 ans et qu’il est raisonnable qu’il ne veuille pas s’engager dans Star Trek : Picard pour “continuer pour toujours”. La nature de Star Trek : Picard a également été délibérément conçue pour être différente de Star Trek : The Next Generation, où l’Enterprise peut éventuellement explorer des mondes nouveaux et étranges pendant une durée infinie.