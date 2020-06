Star Trek: Patrick Stewart s’attend à prendre plus de risques dans la saison 2 de Picard

J’arriverais sur le plateau et demanderais littéralement Jeff Schaffer, l’écrivain en chef, et je dirais: « Hé, mec, alors qu’est-ce qui se passe? » Et je découvrirais ce qui se passe tard dans le moment, puis je dirais: «D’accord. Je vois ce qui se passe ici. » J’ai trouvé que c’était un moyen plus facile d’avoir une réaction naturelle au spectacle. Je pense que c’est ce qui fait Freiner tellement chouette. Quand les gens le découvrent, que ce n’est pas écrit et qu’il n’y a pas de dialogue, je pense que cela fascine encore plus les gens.

Sachant cela, vous regardez le spectacle avec un œil différent. Tu vois Larry [David] un petit sourire narquois, comme s’il l’avait entendu pour la première fois. Mais même alors, en bloquant et en tirant un coup, nous ne faisons aucune ligne. Nous disons simplement, Bla, bla, bla, bla, bla. Parce que Larry ne veut rien entendre de ce que vous pourriez dire. Il veut avoir une réaction naturelle à tout ce que vous dites. Larry a juste ce sourire, mec. Et étant un stand-up, je pense que quand vous le mettez sur ses talons, vous savez que vous l’avez mis sur ses talons.

Donc, parfois, et c’est la meilleure partie de Freiner, juste au moment où il repousse les limites, en disant des choses qui vous rendent si mal à l’aise. Y a-t-il déjà eu quelque chose que vous aimiez, « Whoa, maintenant c’est risqué »?

Oh, mec. Aussi drôle que Freiner c’est probablement l’émission la plus intelligente pour moi, à la télévision. Ils trouvent un moyen d’être pertinent. Comme ils disent, Freiner est aussi drôle que digne de foi. Donc, c’est l’un de ces spectacles que vous devez aimer. Je pense que le truc de Trump était très, très énervé pour aller vers les chapeaux Make America Great Again. Je pense que c’était vraiment un épisode amusant, mais en même temps, je sais que Larry a reçu beaucoup de lettres, simplement parce que le pays est divisé.

Mais aussi, la deuxième saison, le Michael Richards les choses étaient vraiment différentes et en quelque sorte… Larry a dû l’approcher d’une certaine manière, et il a dû le faire, je pense qu’il faut trouver un moyen de le rendre drôle, mais trouver un moyen d’enlever juste une petite couche de piqûre . Mais je pense que la plupart des gens que je connais, ils aiment avoir un show ou un comédien sur quelque chose, parce que je pense que c’est une pilule plus facile à avaler que les vraies nouvelles et ce qui se passe vraiment dans le monde. Et je pense que nous avons besoin d’un équilibre, sinon nous stagnons dans notre pensée, notre cerveau ne fonctionne pas correctement, il n’y a pas de croissance dans vos pensées, dans vos opinions. Je pense que vous devez avoir cela. Si vous n’avez pas cela, vous devenez vide, vous devenez creux à l’intérieur, et je pense que nous devons avoir quelque chose pour remplir cette voix. Et je pense que c’est ce que fait l’humour, et je pense que c’est ce qui Freiner et tout autre spectacle qui prend des risques comme ça. Je pense que nous en avons besoin.

Vanity Fair: Je ne sais pas quel type de rétroaction vous obtenez sur votre travail ou Courir spécifiquement, mais je pense que la valeur de l’évasion est si grande en ce moment, et les choses que les gens peuvent regarder dans leurs maisons, il y a une sorte de valeur là-dedans.

Merritt Wever: Je pense que c’est complètement vrai et tout à fait valable, et je comprends cela, et j’envie en fait des gens qui peuvent s’échapper en ce moment. J’ai eu du mal à me perdre, à avoir du mal à lire et à avoir du mal à regarder les choses. Je pense que me perdre dans la narration a été difficile pour moi, ce qui me rappelle, on dirait que c’est un cousin très éloigné de quelque chose qui m’arrive quand je vais au travail, c’est-à-dire quand je travaille sur un travail, il me semble être incapable d’entrer dans un autre récit. Je ne peux pas lire quelque chose, je ne peux pas vraiment regarder quelque chose. Je pense que c’est parce qu’il y a toujours cet autre moteur d’histoire qui tourne quand je travaille, que je le pense ou non, et quelque chose de beaucoup plus traumatisant. Je pense que quelque chose se passe en ce moment où il y a un autre moteur constant en marche, et je ne peux pas sembler me perdre dans l’histoire comme je le voudrais, car je pourrais utiliser une évasion. Je pense que tout le monde pourrait.