«Star Trek: Lower Decks» déferle sur la télévision le 6 août. Voir la 1ère bande-annonce complète!

Pour la deuxième fois seulement, « Star Trek » est sur le point d’avoir une série animée et sa première bande-annonce complète est déformée sur Internet.

Le nouveau spectacle, intitulé « Star Trek: Lower Decks », rejoint une collection acclamée de nouveaux spectacles qui comprend actuellement « Star Trek: découverte » et « Star Trek: Picard « et comprendra bientôt « Star Trek: Strange New Worlds . «

« Star Trek: The Lower Decks » sera présenté en avant-première le 6 août sur le service d’abonnement CBS All Access. (Bien que « Discovery » et « Picard » soient actuellement disponibles sur Netflix et Amazon en dehors des États-Unis, on ne sait pas encore si « Lower Decks » sera diffusé ailleurs.) De nouveaux épisodes de la première saison de 10 épisodes seront disponibles chaque semaine.

Une affiche rétro pour « Star Trek: Lower Decks », une série animée lancée sur CBS All Access le 6 août. (Crédit d’image: CBS All Access)

« Lower Decks » est développé par Mike McMahan, créateur de « Solar Opposites » de Hulu et co-créateur de « Rick and Morty ». Il se concentre sur l’équipe de soutien à bord d’un vaisseau Starfleet insignifiant, l’USS Cerritos de classe californienne, peu de temps après l’ère de la « prochaine génération », en 2380, après les événements de « Star Trek » Nemesis. «

« Mike a conquis notre cœur avec sa première phrase: » Je veux faire un show sur les gens qui ont mis la cartouche jaune dans le réplicateur de nourriture pour qu’une banane puisse sortir de l’autre côté. » Le nom de son chat est Riker. Le nom de son fils est Sagan. L’homme est engagé « , a expliqué le showrunner Alex Kurtzman. Date limite .

Le nom de l’émission est plus que probablement un retour à l’épisode « Lower Treks » de « Star Trek: la prochaine génération » (S07, E15) qui a suivi quatre officiers subalternes impliqués dans une mission top secrète.

Le casting comprend, Eugene Cordero (Ensign Rutherford), Noel Wells (Ensign Tendi), Jack Quaid (Ensign Boimler), Tawny Newsome (Ensign Mariner), Fred Tatasciore (Lieutenant Shaxs), Dawnn Lewis (Captain Freeman), Jerry O’Connell (Commandant Ransom) et Gillian Vigma (Dr T’ana).

(Crédit d’image: CBS All Access)

« Lower Decks » est la deuxième incarnation de bande dessinée de « Star Trek », à la suite de « The Animated Series ». Installé à bord de l’USS Enterprise pendant le mandat du capitaine Kirk, il a été exprimé par tous les membres de la distribution d’origine et a joué un rôle vital pour garder « Star Trek » en vie pendant la période morte entre « The Original Series » et « The Motion Picture » film.

De plus, n’oubliez pas, nous avons encore un Retombée en vertu de l’article 31 en pré-production, avec Michelle Yeoh et un autre série animée en production pour Nickelodeon.

