Star Trek: le directeur de la découverte, Jonathan Frakes, dévoile les détails de la saison 3

Avant son retour mémorable en tant que William Riker sur la chaise du capitaine Picard, Jonathan Frakes est resté une force créative sur les administrateurs sur Star Trek: découverte. L’ancien premier officier de l’U.S.S. Enterprise-D a réalisé six épisodes de la série CBS All Access, dont trois dans la troisième saison à venir. Il a parlé avec Comic Book pour taquiner ce qui allait arriver avec Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) et société. « La découverte a principalement à voir avec le personnage de Sonequa, comme vous le verrez », a déclaré Frakes. « À la fin de la deuxième saison, nous avons avancé, je pense, 930 ans. » Dans la saison deux, le Discovery a vaincu une IA sensible menaçant toute la vie biologique. Lié aux secrets qu’il cherche, le navire est entré dans un vortex temporel dans un dernier effort. Laissant Starfleet et la galaxie comme ils le savaient, ceux comme Spock (Ethan Peck) et le lieutenant Ash Tyler (Shazad Latif) est resté derrière. Spock est resté pour servir sous Christopher Pike (Anson Mount). Malgré ses liens avec Burnham, Tyler est resté promu à son nouveau poste à la section 31 secrète de Starfleet.

« Michael Burnham a trouvé un nouveau noyau, sans parler d’un nouveau partenaire dans le crime », a déclaré Frakes. « Encore une fois, il y a un grand changement de ton dans cette émission, moins motivé par la douleur et la culpabilité de son passé et plus par la réunification magique de l’équipe Discovery et partout où elle est partie. » Malgré les brèves retrouvailles avec sa mère, le Dr Gabreille Burnham (Sonja Sohn), Michael a repris son manteau. « Dieu sait où elle est allée en tant qu’Ange Rouge, » continua Frakes. « Donc, ces deux choses qui reviennent ensemble sont vraiment le thème, et à quel point tout le monde est reconnaissant et quelle est la prochaine. Il y a beaucoup d’action-aventure et pas tellement de douleur. » À travers sept saisons et quatre films de La prochaine génération et de nombreuses apparitions sur d’autres Star Trek série, Frakes est apparu pour deux épisodes et a dirigé deux autres sur Picard. Il est apparu avec d’autres TNG membres de la distribution Marina Sirtis et Brent Spiner. Il n’y a pas de mot si Frakes apparaîtra sur Découverte, mais la valeur sûre est qu’il ne le fera pas. La saison 3 sera diffusée plus tard en 2020.

