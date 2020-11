Star Trek: L’arbre géant de Starfleet de Discovery a une connexion Picard

Alors, maintenant la question est, regardons-nous l’arbre de Picard? Dans les deux histoires, nous n’avons jamais vu l’arbre, il est donc possible que ce soit un arbre différent. Il est également possible (et je ne suis pas un expert en arbre) que ce soit ne pas un orme, et donc pas le même arbre. Mais, lorsque vous recherchez sur Google des images d’énormes ormes, cela ressemble à cet arbre pourrait être un orme, et par conséquent, pourrait être le même arbre dont Picard a parlé. Maintenant le Découverte l’équipage de pont tous, vraisemblablement, sont allés à Starfleet Academy environ un siècle avant Jean-Luc Picard (probablement au début des années 2350), ce qui signifie que la révélation de l’arbre dans cet épisode est double: non seulement il existe encore en 2388/2389, mais qu’il existait également environ un siècle avant que Picard n’entre à l’Académie Starfleet.

Mais quelle était la taille de l’arbre? Eh bien, dans le Star Trek: Picard flashbacks à 2385, nous voyons quelques candidats qui pourraient être des versions beaucoup plus jeunes du géant Découverte arbre, mais cela signifierait également que l’arbre aurait été encore plus petit dans les années 2250. Lorsque Raffi et Picard s’entretiennent en 2385 à l’extérieur du siège de Starfleet, il y a en fait un tas d’arbres différents. Alors, peut-être que ce ne sont pas les mêmes. En plus de cela, bien que situés à proximité l’un de l’autre à San Francisco et aux alentours, le siège de Starfleet et la Starfleet Academy sont ne pas exactement la même chose. La plupart des canons (comme TLe pays inconnu) affirme que le siège de Starfleet est à Petaluma – techniquement pas à San Francisco, la ville proprement dite, mais plutôt de l’autre côté du pont. Ainsi, les arbres entourant Raffi et Jean-Luc dans «La fin est le commencement» en Picard, ne contiennent probablement pas le même arbre que Tilly et le gang embrassé dans «People of Earth».

Mais, tout cela signifie encore que l’arbre décrit par Jean-Luc dans TNG jeest le même arbre que nous voyons dans Découverte. Rhys (Patrick Kwok-Choon) dit: «Nous étions tous au même endroit à 930 ans d’intervalle», et Owosekun (Oyin Oladejo) dit que l’arbre est «si grand maintenant!» Nous devons donc supposer que dans les années 2250 et à l’époque de Jean-Luc, cet arbre était beaucoup, beaucoup plus petit.

Est-ce qu’un avenir Treks courts épisode résoudre le mystère de l’arbre de Starfleet? Si tel est le cas, cet épisode hypothétique pourrait littéralement être ce qui lie tous les Star Trek canon ensemble.

Partager : Tweet